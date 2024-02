Taboada acusa intimidación de Batres y Ulises Lara por mandarle ‘polis’ a su casa: ‘No les tengo miedo’

Santiago Taboada, candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, denunció a través de sus redes sociales que es víctima de intimidación tanto del Gobierno de la CDMX como de la Fiscalía capitalina.

“Martí Batres y su cuñado, el fiscal Ulises Lara, trataron de amedrentarme en mi domicilio con un carro con placas particulares, pero con policías de la Fiscalía de la CDMX”, dice Taboada en un video.

Las imágenes muestran el momento en el que Policías de Investigación (PDI) le entregan al exalcalde de Benito Juárez una notificación de apercibimiento de una persona quien lo denunció por supuestas amenazas.

“Quiero decirles que no les tengo miedo, que me parece increíble e indignante, que una carpeta de investigación que me quieren fabricar solo se tarde dos días en integrarse y notificarse”, dijo el candidato de la alianza PAN, PRI y PRD.

Hoy el Jefe de Campaña @martibatres mandó a su cuñado, el titular de la @FiscaliaCDMX, a tratar de intimidarme.

No les tengo miedo #YaSeVan pic.twitter.com/m9L4IOdwER — Santiago Taboada (@STaboadaMx) February 23, 2024

El exalcalde agregó que con esa rapidez deberían encontrar a las víctimas de violencia y a las personas que están desaparecidas en esta ciudad.

También cuestiona cómo obtuvieron su dirección particular debido a que se ha notificado ante la fiscalía el domicilio del abogado de Taboada.

Fiscalía CDMX responde a Santiago Taboada

En la misma publicación de ‘X’, antes Twitter, la Fiscalía de la CDMX le respondió a Santiago Taboada y aclaró que una persona denunció ante el Ministerio Público ser víctima de amenazas por un exservidor público.

Además, negó que se trate de una intimidación hacia él debido a que el apercibimiento “no representa, bajo ninguna circunstancia, que la persona denunciada sea detenida o presentada ante el Ministerio Público o alguna autoridad judicial”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Santiago Taboada denunció también esta situación y agregó que el próximo martes se presentará ante la Fiscalía para que le entreguen la carpeta de investigación que tienen abierta contra él desde 2021.