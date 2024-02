Así ‘chocaron’ Brugada, Taboada y Chertorivsky por sequía en CDMX: ‘Día cero del agua no es fake’

‘Round por la CDMX’... La y los candidatos al Gobierno de la Ciudad de México cruzaron este miércoles 21 de febrero señalamientos a partir de la crisis del agua que vive el país y la capital.

“El día cero no es fake news”, aseguró Santiago Taboada, candidato del PAN, PRI y PRD. “Están usando el tema del agua como botín político”, respondió Clara Brugada, candidata de Morena.

Ellos, junto con Salomón Chertorivski, candidato de Movimiento Ciudadano, participaron por separado en un foro organizado por la American Society of México, en el marco del proceso electoral en curso.

Chertorivski aseguró que a la Ciudad de México le esperan meses críticos por la escasez de agua potable, por ello, criticó la pasividad del Gobierno para solucionar el tema y dijo que es urgente frenar la pérdida de agua por fugas. Se pronunció también por intensificar una reforestación en la capital, principalmente en la zona sur.

En su turno, Santiago Taboada, candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, dijo que la escasez del agua en la capital se debe a 27 años de desatención y la falta de la construcción de infraestructura.

Aseguró que no es fack news hablar del “día cero” en materia de agua, como lo ha refutado el Gobierno capitalino y el federal, además de negar que esté aprovechando electoralmente ese tema.

“¿Pero de qué fack news hablan? Por Dios, no puedes esconder un elefante en una habitación… Que le pregunté a la gente que hoy está abriendo la llave y no le sale agua; que le pregunté a la gente que está pagando pipas de agua; y que le pregunté a la gente lo que está pasando en sus colonias o inclusive muchas escuelas que están dejando de recibir niños precisamente porque no hay agua”, apuntó.

Dijo que es necesaria una coordinación entre autoridades locales y empresas privadas para impulsar proyectos que permitan solucionar el problema, pues “no hay presupuesto que alcance”.

También aseguró que no se trata de una propuesta “vendepatrias”, pues explicó que con esta coordinación gobierno-iniciativa privada se podrían, por ejemplo, construir plantas de tratamiento de agua.

“Estamos pensando resolver, y uno de los grandes temas, como es el del agua. Resolverlo también en conjunto con las bancas de desarrollo internacionales, con la iniciativa privada, por supuesto con el gobierno, porque no hay presupuesto que alcance, pero tienes que generar instrumentos público-privados que le den certeza a quien quiere invertir porque hay mercado en la Ciudad de México”, precisó.

Antes, en entrevista previa, pidió al jefe de Gobierno dejar de ser jefe de campaña y se ponga a trabajar que bastante mal está la Ciudad. Adelantó que el lunes convocará a una reunión con especialistas y serán ellos quienes digan la verdad sobre la crisis del agua en la capital.

¿Qué dijo Clara Brugada sobre la crisis de agua en CDMX?

Clara Brugada, por su parte, aseguró que la Ciudad de México no se quedará sin agua, pues el gobierno invirtió más de 17 mil millones de pesos para atender el tema. Destacó el programa de sectorización y el de recuperación de fuentes de abasto de agua.

“El tema del agua se ha convertido en un botín político de los candidatos… piensa que entre más mal le vaya a la sociedad, a ellos les va a ir mejor y explotan ese tema”, aseguró la ex alcaldesa de Iztapalapa.

“Le dicen a la gente que la ciudad se va a quedar sin agua, que hay un día cero, dicen que se va a acabar el agua, que se va a secar la ciudad y que faltan muy pocos días para que pase”, agregó.

Brugada reiteró que hay claridad de lo que se tiene que hacer en materia de abasto del agua, pues es un tema prioritario para la capital el cual se debe atender en forma regional, es decir, con las entidades que conforman la megalópolis.

“Eso tiene que ver con un proyecto metropolitano. El Cutzamala y Lerma ni siquiera están en la Ciudad de México, están en el Estado de México. Entonces necesitamos la colaboración del Gobierno federal con Conagua y de todos los gobiernos de alrededor de la ciudad para tener un proyecto que resuelva el tema del agua de la ciudad”, puntualizó.

Dijo que, en el caso de la capital, el 75 por ciento de las fuentes de abastecimiento de agua son los pozos, y 25 por ciento viene del Sistema Cutzamala el cual enfrenta problemas por la peor sequía desde hace 80 años, pero insistió, ni el cutzamala ni la ciudad se van a quedar sin agua.