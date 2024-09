¡Oh, por Dios! Central Perk, icónica cafetería de ‘Friends’ existe en la vida real: ¿Cómo es y dónde está?

¿Te imaginas conocer Central Perk, la cafetería en donde Mónica, Ross, Chandler, Joey, Phoebe y Rachel se reunían para platicar? Este sueño, que comparten muchos de los fans de Friends, ahora se puede hacer realidad, ya que existe una cafetería inspirada en la serie.

Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Courteney Cox; Jennifer Aniston, David Schwimmer y Matthew Perry en 'Friends'. (Foto: Especial El Financiero)

Esta lleva por nombre Central Perk Coffeehouse y no sólo brinda una increíble experiencia para todos los fans de Friends, ya que también ofrece un menú con platillos variados y café, aunque este no es servido por Gunther.

¿Cómo es Central Perk Coffeehouse, la cafetería inspirada en ‘Friends’?

Central Perk Coffeehouse abrió sus puertas al público, el pasado 13 de noviembre de 2023, luego de que retrasaron su apertura cerca de un mes, a causa del fallecimiento de Matthew Perry, el intérprete de Chandler Bing.

Este establecimiento es una cafetería moderna inspirada en el estudio en el que se grabaron las 10 temporadas de Friends, hace 30 años, de 1994 a 2004.

¡Ojo! Al ver las fotografías de este lugar puedes notar que hay algunas diferencias entre el Central Perk de Friends y la cafetería real, debido a que la intención de sus creadores no era duplicar el set de grabación.

Central Perk Coffeehouse no es igual al estudio de grabación, debido a que buscaban crear una interpretación moderna del establecimiento. (Foto: @centralperk)

“No se trata de crear una réplica, sino de ver cómo se vería hoy. Es una interpretación moderna de cómo luciría un Central Perk en 2024″, dijo en entrevista Glen Coben, fundador y diseñador principal en entrevista con la revista People.

Central Perk conserva el logo de la serie original; sin embargo, en su interior es posible ver una mezcla de elementos clásicos como el sillón anaranjado, con algunos toques modernos; además esta cafetería es mucho más amplia.

Frente al sofá naranja está una fotografía a blanco y negro de la fuente de Friends, en donde los personajes bailan al inicio de los episodios; además, la puerta del baño es morada con un marco dorado, igual a la de Mónica en la serie.

El icónico sillón naranja está acompañado del letrero 'The One With' en referencia al nombre de los capítulos de la serie. (Foto: @centralperk)

También hay muchos guiños hacia Friends que entenderás si eres un verdadero fan como un pequeño pato y un pollito colocados en una de las paredes, en referencia a las mascotas de Chandler y Joey.

Además, con luces neón hay un letrero con la frase “The One With…”, con la cual comenzaban los nombres de los 236 episodios de Friends; un increíble spot para tomarse fotografías rodeado de amigos.

¿Dónde está Central Perk, la cafetería inspirada en ‘Friends’? Esta es la ubicación y el menú

La cafetería de Friends se encuentra ubicada en Estados Unidos, aunque la Central Perk Coffehouse no está en Nueva York como la original, ya que se localiza en Boston. La dirección completa es: 205 Newbury Street, Boston, Código Postal 02116.

El lugar inspirado en el verdadero Central Perk en donde los personajes se reunían, cuenta con un menú bastante variado y tal como lo imaginas, algunos de los platillos llevan el nombre de frases icónicas de la serie.

Además retomaron preparaciones como el clásico sandwich de Ross: el “The Moist Maker”; así como el delicioso cheesecake al que Chandler y Rachel no pudieron resistirse, incluso cuando este se encontraba en el piso.

La cafetería de Friends también tiene mercancía oficial de la serie. (Foto: @centralperk)

También encontrarás la mermelada de Mónica y la ensalada de pollo de la abuela, elementos sutiles pero que cualquiera que haya visto la serie entenderá rápidamente.

En Central Perk Coffeehouse el café no podía faltar y aunque cuenta con nombres graciosos que hacen guiños a frases de Friends como “We Were On a ‘Coffee’ Break”, “Oh My Gawd!” y “How You Doin’?”, este cuenta con una muy buena calidad.

¿Cómo lo sabemos? Pues la línea de cafés artesanales fue desarrollada por el mismísimo Tom Colicchio, quien es un chef de Nueva York, propietario de Crafted Hospitality y productor ejecutivo de Top Chef, serie ganadora de un Emmy.

La cafetería ha recreado algunos de los platillos más icónicos de la serie, como el sándwich de Ross. (Foto: @centralperk)

Además de encontrar deliciosos alimentos, también puedes comprar mercancía oficial como tazas, termos, playeras, sudaderas y hasta otros obsequios como llaveros y plumas; todas ellas con el logo de Central Perk o elementos de la serie.

Si quieres conocer el set de grabación original para ver Central Perk idéntica a como la viste en televisión, puedes visitar la “Friends Experience” en Nueva York, en donde encontrarás la recreación de los lugares en donde se grabó la serie.

¿Qué pasó con la cafetería original en donde grabaron ‘Friends’?

Si eres uno de los máximos admiradores de la serie protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry y Matt LeBlanc, seguramente sabes que Friends no se grabó en locaciones reales.

Todo el rodaje se realizó en los estudios de Warner Bros. en Los Ángeles, por lo que el tan recordado departamento de Mónica Geller jamás existió en la vida real, mucho menos Central Perk con su acogedor sillón anaranjado.

La cafetería original no existe, ya que es un set de grabación. (Foto: @centralperk)

El único lugar real que se muestra en las series en diferentes ocasiones es la fachada del edificio en el que supuestamente vivían Mónica, Rachel, Chandler y Joey e incluso es posible visitarlo.

Este se encuentra ubicado en la calle número 90 Bedford St, esquina con Grove St, en el barrio de West Village; lamentablemente, los departamentos de los personajes no existen en la vida real.

¿Dónde ver Friends? Así puedes ver la serie completa

¡Estamos de fiesta! Friends cumple 30 años de haberse estrenado y qué mejor manera de festejar que viendo tus episodios favoritos de la serie, la cual cuenta con 10 temporadas que comenzaron a transmitirse el 22 de septiembre de 1994 y finalizaron el 6 de mayo de 2004.

Para revivir los increíbles momentos que Mónica, Ross, Chandler, Joey, Phoebe y Rachel, solo debes contar con la plataforma en streaming Max, en donde podrás disfrutar de las más de 86 horas que dura en total la serie.