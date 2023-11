La vida después de ‘Friends’: ¿Qué pasó con los ‘amigos’ de Matthew Perry luego de la serie?

“¡I’ll be there for you, when the rain starts to pour!”, es parte de la canción de una de las series de comedia más populares de la década de los noventa: Friends. La trama sigue a un grupo de amigos que viven en Nueva York, pero ¿te has preguntado que ha pasado con el elenco principal?

Friends es una serie que llegó a la pantalla chica en 1994 y duró 10 temporadas con el mismo reparto que se compone de: Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow y Matthew Perry, quien recientemente falleció a los 54 años.

De acuerdo con TMZ, Matthew Perry fue encontrado sin vida el pasado 28 de octubre en su residencia en Los Ángeles, Estados Unidos. Hasta el momento no se ha dado una causa oficial de su muerte, pero las fuentes policiales que cita aquel medio señala que respondieron a un llamado de auxilio por un presunto paro cardíaco.

Los actores principales de 'Friends' hablaron sobre la muerte de Matthew Perry. (Foto: Friends)

¿Qué pasó con el elenco de ‘Friends’?

Una de las últimas veces que el elenco de Friends se reunió fue en 2021 por el lanzamiento del especial Friends: The Reunion en el que el elenco principal recordó algunos de los mejores momentos al grabar la serie de comedia.

Este 30 de octubre, por medio de un comunicado firmado que se envió a People, los actores y actrices de Friends se despidieron de Matthew Perry:

“Todos estamos devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que compañeros de reparto. Somos una familia”.

Matthew Perry

Previo a su muerte, Matthew Perry, quien interpretó a Chandler Bing, se había alejado del mundo de la actuación, siendo una de sus últimas películas, 17 Otra Vez de 2009, en la que compartió créditos con Zac Efron.

En 2022, Matthew Perry lanzó su biografía llamada Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir en la que narró algunos aspectos de su vida personal y profesional. Destaca que mencionó su batalla contra las adicciones que enfrenta desde que tuvo un accidente en 1997 en el set de grabación de Fools in Rush.

Durante su último día con vida, de acuerdo con People, Perry fue a un ‘country club’ para practicar uno de sus deportes favoritos llamado ‘pickleball’ con su amigo y entrenador Matt Manasse.

Matthew Perry falleció a los 54 años, pero el actor de 'Friends' quería ser recordado por más que interpretar a Chandler. (Foto: X / @MatthewPerry)

Jennifer Aniston

En la serie, Jennifer Aniston interpretó al personaje de Rachel Green, quien tiene un romance con el papel de David Schwimmer.

Tras su participación en Friends, Aniston continuó con sus labores dentro de la actuación, participando en más películas que series como: Dicen por ahí... (2005), Amigos con dinero (2006), Marley y yo (2008), entre otras.

En la actualidad sigue trabajando como intérprete en una serie de Apple TV+ llamada The Morning Show, en la que comparte créditos con Reese Witherspoon, Julianna Margulies y Steve Carell.

Jennifer Aniston sigue con sus labores de actriz. (Foto: Shutterstock)

Lisa Kudrow

Lisa Kudrow es reconocida por interpretar a Phoebe Buffay y su hermana gemela, que solamente apareció en ocho episodios, Ursula Buffay.

Después de Friends, Lisa Kudrow protagonizó una comedia llamada The Comeback de 2005, que solamente llegó a su segunda temporada antes de ser cancelada. Actualmente, la actriz sigue con sus labores dentro de la industria y apareció con Steve Carrell en una serie llamada Space Force (2020).

Lisa Kudrow mantiene buena relación con sus compañeras de 'Friends'. (Foto: Instagram / @jenniferaniston)

Matt LeBlanc

El actor Matt LeBlanc es recordado por ser uno de los personajes más divertidos dentro de Friends: Joey Tribbiani.

Después del final de la serie, Matt LeBlanc protagonizó un ‘spin off’ llamado Joey Tribbiani que seguía las aventuras de su personaje en la ciudad de Los Ángeles con un elenco lleno de personajes nuevos. A pesar de ello, solamente duró dos temporadas.

Matt LeBlanc se encuentra retirado de la actuación. (Foto: Instagram / @mleblanc)

En 2016, Matt LeBlanc se convirtió en el conductor de un programa llamado Top Gear que habla de coches; sin embargo, dos años después tomó la decisión de retirarse de la actuación.

“Estoy disfrutando de no tener que hacer nada, está siendo agradable”, aseguró en una entrevista con Entertainment Tonight en 2019.

Courteney Cox

Courtney Cox inició su carrera en la década de los ochenta con la serie de Family Ties de 1982, en la que compartió créditos con Michael J. Fox antes de que saltara a la fama con la franquicia de Volver al Futuro (1985).

En Friends, Courtney Cox fue Mónica Geller, hermana del personaje de David Schwimmer, y el interés amoroso de Chandler Bing.

Después de la serie, Cox saltó a la fama en la pantalla grande con su participación en la película de culto Scream de 1996, franquicia en la que continúa apareciendo con su mismo personaje.

Courtney Cox se lleva bien con Jennifer Aniston. (Foto: Instagram / @jenniferaniston)

David Schwimmer

David Schwimmer interpretó a Ross Geller, quien fue pareja del personaje de Jennifer Aniston.

En 2005, Schwimmer participó en la película de animación llamada Madagascar en 2005 como el personaje de la jirafa Melman; sin embargo, no continúo con roles protagónicos en la pantalla chica o en cines.

Aunque no se ha alejado de la actuación, David Schwimmer ha utilizado sus redes sociales para platicar sobre algunos problemas sociales de la actualidad.

David Schwimer ha participado en algunos reality shows. (Foto: Instagram / @_schwim_)

Creadora de ‘Friends’ habla de la muerte de Matthew Perry

A pesar de que Marta Kauffman y David Crane, creadores de Friends, ya se habían pronunciado, este 1 de noviembre se sinceró sobre como fue la última conversación que tuvo con Matthew Perry.

“No parecía triste por nada (Matthew Perry), estaba en un muy buen lugar, por lo que esto parece muy injusto... estaba en shock (al enterarme de la noticia), mi primer impulso fue escribirle”, comentó Marta a USA Today.

La escritora de Friends aseguró que se encuentra triste por el hecho de que Matthew Perry haya fallecido y que sigue siendo algo que la tiene sorprendida. Asimismo, Crane señaló a USA Today que “sigue siendo difícil de creer”.