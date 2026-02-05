Royal Caribbean, a favor de consulta pública en Mahahual si es requisito de las autoridades

Royal Caribbean expresó su disposición a que se realice una consulta sobre su proyecto turístico Perfect Day México en Mahahual. (EFE)

La empresa naviera Royal Caribbean está a favor de una consulta pública para que la población de Mahahual, en donde pretenden construir un megadesarrollo turístico, participe en la decisión de consecución de las obras si así lo requiere la autoridad ambiental federal, refirieron directivos de la firma en una reunión con medios tras los reveses judiciales y ambientales que vive su proyecto en desarrollo más importante.

“El proceso de consulta pública es facultad de la Semarnat, (que) va a convocar a esa consulta si así lo cree conveniente durante el proceso de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que está en camino, ellos determinarán el formato, tiempos. Nosotros somos los primeros interesados en que exista esa consulta pública”, aseguró Ari Adler Brotman, presidente de Royal Caribbean en México.

El proyecto ‘Perfect Day’ en Mahahual, Quintana Roo, está empantanado. No solo grupos ambientalistas han advertido de sus posibles impactos negativos en la zona de manglares, sino que ahora cuenta con la clausura total de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y la suspensión definitiva de un juez.

Adler dijo, respecto al proceso judicial, que ha afectado el proyecto, que este se refiere a los cambios autorizados en el Plan de Desarrollo Urbano municipal, el cual realizó cambios para que el proyecto de Royal Caribbean tuviera cabida en el poblado de Mahahual, según denuncia la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).

¿Cuáles son los problemas que enfrenta Royal Caribbean para su proyecto en Mahahual?

El Plan de Desarrollo Urbano, anterior al proyecto de la naviera, consideraba como una debilidad la “dependencia en un gran porcentaje del mercado de cruceros” en la comunidad, por lo que limitaba su desarrollo.

Incluso, el propio Plan municipal cuestionaba los beneficios reales de la industria de cruceros en Mahahual, así como las disputas entre familiares que se han suscitado a raíz del crecimiento de la afluencia turística en cruceros.

Con los cambios, hechos de manera legal según la empresa de cruceros, pero ilegales, de acuerdo con las denuncias de DMAS, se ha permitido el cambio de uso de suelo que alojaría al megaproyecto ‘Perfect Day’

Si bien Mahahual es uno de los destinos de cruceros más importantes del país, el segundo después de Cozumel, con una afluencia de 2.4 millones de viajeros el último año, el proyecto de Royal Caribbean cambiará la dinámica del pueblo de pescadores que carece de infraestructura hotelera y de servicios públicos para triplicar la afluencia de viajeros, así como la de habitantes en esa zona de Quintana Roo.

Royal Caribbean descarta afectaciones por clausura de Profepa

En tanto, respecto a la clausura realizada por la Profepa, Royal Caribbean argumentó que esta no está relacionada directamente con el proyecto de Perfect Day, pero confirmó que se estaban demoliendo algunas instalaciones de un antiguo parque acuático, esto pese a que la empresa prometió no realizar ninguna obra hasta contar con los permisos ambientales correspondientes en los tres órdenes distintos.

Por ahora, el proyecto en Mahahual depende del curso legal y ambiental que pesan en su contra.

Al respecto, la empresa dijo que si bien estos eventos están considerados en su plan, la fecha de apertura podría alargarse hacia principios del 2028.