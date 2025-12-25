Doble incendio en Navidad: León, Guanajuato, y Mahahual, Quintana Roo ‘arden’ con extensas columnas de humo

Guanajuato y Quintana Roo sufrieron incendios a lo largo de la Navidad este jueves.

Un incendio registrado en una recicladora en León, Guanajuato, provocó una columna de humo de metros de altura, lo que provocó la movilización de bomberos en la colonia Santa María del Granjero, la noche de este jueves 25 de diciembre.

Aunque se desconocen las causas del incendio, los videos en redes sociales muestran cómo en minutos el fuego se ha expandido en la zona del inmueble.

Los vecinos de la recicladora incendiada, de acuerdo con NMás, temen por la posibilidad de que el fuego se expanda hacia las viviendas aledañas; sin embargo, la noche de este jueves ya trabajan los bomberos en la zona.

Medios locales informaron que por el momento no se reportan personas lesionadas a causa del incendio en Guanajuato; sin embargo, también reportaron que antes de que comenzara el incendio se escucharon presuntas detonaciones de pirotécnia, aunque aún no se confirman las causas oficialmente.

Los bomberos trabajan a corte de las 20:45 horas de este jueves para sofocar el fuego.

Incendio en Mahahual consume zona de restaurantes

Además del incendio en Navidad registrado en León, Guanajuato, una zona turística en Mahahual, Quintana Roo, quedó consumida por el fuego en las primeras horas de este jueves 25 de diciembre.

El incendio ocurrió en una zona de restaurantes en Mahahual cerca de las 3:00 horas de este jueves, y tras el reporte, las autoridades acudieron a contener el fuego; sin embargo, las pérdidas fueron unas 50 palapas pertenecientes a los negocios aledaños y usadas por turistas.

De acuerdo con Quadratín, los bomberos usaron unos 9 mil litros de agua con ayuda de un carro bomba.

El ayuntamiento de Othon P. Blanco informó que el saldo fue de una persona, presunta responsable del incendio, detenida. Aunque se desconocen las causas de cómo se originó el incendio y la relación que tuvo el hombre con el fuego en las palapas de la zona turística en plena Navidad.

Con información de Quadratín.