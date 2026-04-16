‘Murió la libertad de expresión’: Detienen y liberan a grafiteros que se bularon del alcalde de Cd. Juárez

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, Chihuahua detuvieron a un grupo de 15 personas, que realizó un mural satirizando la figura del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, por faltas a la justicia cívica.

Según el reporte policial, los detenidos por realizar grafiti en bardas del cruce de las calles Torres de San Luis y avenida Las Torres, se atendió el sábado 11 de abril una denuncia ciudadana sobre varias personas ingiriendo bebidas alcohólicas y realizando pintas sin autorización.

Fueron 11 masculinos y cuatro mujeres quienes fueron detenidos y llevados a los separos municipales, entre quienes se encontraban los artistas urbanos Miguel “Mick” Martínez y “Chuchito Psy”.

Alcalde de Ciudad Juárez ordena libertad de grafiteros

Al conocer sobre la detención, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar dio la orden de liberarlos y señaló que durante su administración municipal se han respetado todas las manifestaciones en su contra.

“La libertad de expresión tiene límites y uno de los límites es el respeto a la dignidad de la persona, sea quien sea”, afirmó el edil de Juárez sobre la detención de este grupo de personas identificados por pintar un mural satírico en su contra.

El grafiti que evocaba la imagen del presidente municipal con rasgos animales fue borrado.

Chuchito Psy compartió en sus redes sociales una publicación aludiendo al mural borrado y con la frase sobrepuesta: Aquí murió la “libertad” de expresión…

El artista urbano Mick Martínez no realizó publicaciones sobre el mural satírico ni su detención.

‘Si está en la política tiene que aguantar’: Cruz Pérez

El alcalde Pérez Cuéllar pidió a los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a conducirse con respeto hacia la ciudadanía y a los manifestantes a que no violen la ley.

Reconoció ser consciente de que si está en la política tiene que aguantar a pesar de que haya situaciones desagradables.

“Me encontraba en la ciudad de Chihuahua participando en un evento cuando me reportaron la detención de este grupo de personas, por lo que dí la instrucción de que los liberaran”, apuntó.

Esto sucedió luego de que el juez cívico atendiera el caso y se privilegiara el respeto al derecho a la libre expresión.