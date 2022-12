Mundial 2022: Esto ganó el árbitro mexicano César Ramos por la semifinal Francia vs. Marruecos

El árbitro mexicano César Ramos dirigió el Francia vs. Marruecos. (FOTO: EFE)

El árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos cumplió con su sueño de pitar no en una Copa Mundial, sino en dos y además se llevará una buena cantidad de dinero por pitar la semifinal Francia vs. Marruecos, además de otros tres partidos de Qatar 2022.

La FIFA convocó a 129 árbitros para el Mundial de Qatar, de los cuales 36 corresponden a jueces de campo y el resto a asistentes del VAR (Video Assistant Referee). Además, por primera vez se incluyeron mujeres en el arbitraje: Neuza Back, Kathryn Nesbitt, Stéphanie Frappart, Salima Mukansanga, Yoshimi Yamashita y la mexicana Karen Díaz.

Cinco árbitros mexicanos participaron en Qatar 2022:

César Arturo Ramos Palazuelos (árbitro central)

Karen Janett Díaz Medina (jueza de línea o abanderada)

Miguel Ángel Paredes Hernández (árbitro asistente)

Alberto Morín Méndez (árbitro asistente)

Fernando Guerrero Ramírez (árbitro del VAR)

¿Cuánto dinero ganó César Ramos por la semifinal del Mundial?

Aunque César Ramos, mundialista en Rusia 2018, era uno de los candidatos para dirigir la final del Mundial de Qatar 2022, el mexicano al menos tuvo el honor de dirigir la semifinal entre Francia y Marruecos.

Árbitro Cesar Ramos en el Francia vs Marruecos. (FOTO: EFE)

Para que un árbitro sea designado a un partido por la FIFA, se toma en cuenta su trabajo previo, además de su nacionalidad. Un silbante no puede participar si su país sigue compitiendo. Como la Selección Mexicana fue eliminada en fase de grupos, Ramos siguió pitando.

Ramos, de 38 años de edad, nacido en Culiacán, Sinaloa y con gafete internacional FIFA desde 2014, dirigió tres partidos de fase de grupos: Dinamarca vs. Túnez y Bélgica vs. Marruecos; además del Portugal vs. Suiza de octavos de final.

Por su trabajo en los partidos, los jueces recibieron una cantidad distinta según su rol y la fase del torneo.

Los asistentes y abanderados recibían 2 mil 500 dólares (49 mil pesos) por partido de fase de grupos; mientras que los silbantes centrales ganaron 5 mil dólares (98 mil dólares).

El pago se duplicó a partir de la ronda eliminatoria (sin importar si son octavos de final o semifinal) a 5 mil dólares para abanderados y asistentes y 10 mil dólares (196 mil pesos) para los jueces centrales.

Árbitro Cesar Ramos en el Francia vs Marruecos. (FOTO: EFE)

¿Cuánto dinero ganó el árbitro Cesar Ramos en Qatar 2022?

De tal manera, el árbitro mexicano César Ramos ganó casi 200 mil pesos mexicanos por la semifinal Francia vs. Marruecos; más los partidos previos, suma 30 mil dólares (588 mil pesos) en el Mundial de Qatar.

Partidos y dinero obtenido por César Ramos en Qatar 2022:

Dinamarca vs. Túnez | 5 mil dólares

Bélgica vs. Marruecos | 5 mil dólares

Portugal vs. Suiza | 10 mil dólares

Francia vs. Marruecos | 10 mil dólares

Difícilmente César Ramos podría ser considerado otra vez para dirigir la final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia o para el partido por el tercer lugar del torneo.