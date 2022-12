Messi vs. Mbappé por el título: Francia jugará contra Argentina la final de Qatar 2022

Una final soñada por muchos aficionados tendrá la Copa Mundial de Qatar 2022: Francia vs. Argentina; Kylian Mbappé vs. Lionel Messi; pasado-presente vs. presente-futuro. Les Bleus, vigentes campeones del mundo, vencieron 2-0 a Marruecos en semifinales y buscarán el bicampeonato ante la Albiceleste el próximo domingo en el Estadio Lusail.

Un gol ‘de vestidor’ de Theo Hernández con un remate acrobático tras un rechace de un disparo de Kylian Mbappé, rompió la igualdad apenas a los cinco minutos de partido frente a Marruecos.

Randal Kono Muani, quien ingresó de cambio por Ousmane Dembelé en la parte final del juego y tenía apenas unos minutos de debutar en Copa del Mundo, marcó el 2-0 definitivo al 79′ tras aprovechar otro disparo desviado de Mbappé.

Messi vs. Mbappé en la final del Mundial Qatar 2022

Lionel Messi y Kylian Mbappé, actuales compañeros en el Paris Saint-Germain, protagonizarán el próximo domingo en el estadio Lusail un duelo generacional.

Comandada por Messi, Argentina intentará atrapar su tercer título y primero desde 1986. Con 35 años y en su quinto Mundial, el capitán de la Albiceleste tendrá la oportunidad de alzar el título que le falta en su extraordinaria carrera.

Francia, en cambio, saldrá en procura de convertirse en la primera selección que repite como campeona por primera vez desde 1962. Mbappé irá por su segunda estrella a sus precoces 23 años.

Francia sufre en semifinal; Marruecos cae con la frente en alto

La contundencia de Francia pudo más que el brío de Marruecos en el Mundial. Temprano con un gol de Theo Hernández y luego en el tramo final con el recién ingresado Randal Kolo Muani, Les Bleus anestesiaron 2-0 al equipo revelación del torneo para pactar una final soñada contra Argentina en Qatar.

En una semifinal en la que fue dominada durante largos pasajes, el peso de la jerarquía francesa amansó al primer seleccionado africano que alcanzó esta instancia en la historia de las Copas del Mundo.

Hernández abrió la cuenta a los cinco minutos con una definición de media tijera y Kolo Muani firmó el segundo a los 79. Mbappé intervino en la gestación de ambos goles.

Marruecos tuvo sus oportunidades de peligro, destacando un remate de chilena dentro del área que atajó Hugo Lloris en el primer tiempo y otro remate en tiempo de compensación que ‘coqueteó' con el gol y sacó la defensa francesa debajo de los tres palos.

Croacia y Marruecos se volverán a enfrentar (empataron en fase de grupos) por el tercer lugar del Mundial el sábado 17 de diciembre. Argentina y Francia disputarán la final el domingo 18 de diciembre.

