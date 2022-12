Lionel Messi estuvo en tratamiento para aumentar su estatura: ¿Cuánto costó y quién lo pagó?

Lionel Messi es considerado una de las figuras del futbol más importantes en la actualidad; este martes fue pieza importante en el triunfo de Argentina sobre Croacia para, de esa forma, convertirse en los primeros finalistas del Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, hay una historia detrás del ‘genio argentino’ que podría haber frenado su carrera como futbolista profesional, la cual tiene que ver con su salud, pues tenía un déficit en su hormona del crecimiento, por lo que en su infancia e inicios de su juventud era más bajo de lo normal.

Messi tenía problemas hormonales

Un problema en la hipófisis provocó que el crecimiento de Messi se viera afectado de forma significativa, pues a sus escasos 10 años medía 1.25 metros, y a los 11 alcanzó 1.32 metros; la estatura promedio para un infante de nueve años.

Al darse cuenta de que este problema podría afectar en el desarrollo tanto físico como profesional de Lionel, su padre Jorge Messi comenzó a buscar ayuda para que se le suministraran hormonas del crecimiento, pero no la encontró del sector de salud pública en Rosario, Argentina, sitio de donde es el astro.

En búsqueda de un ‘padrino de hormonas’

Cuando se dio cuenta de que no tendría ayuda de instituciones públicas, acudió con algunos equipos de futbol para mostrarles las habilidades de su hijo y que quisieran invertir en su tratamiento.

Primero fue con Newell’s Old Boys, pero no pudieron costear el tratamiento. Después acudió con el River Plate, pero a pesar de que sorprendió a los directivos con su talento, decidieron no ‘subirse al barco’.

Después de mucho buscar, la Fundación argentina Acindar se encargó de costear su tratamiento en lo que encontraban cómo seguirlo. Fue entonces cuando viajaron a España en una oportunidad con el Barcelona.

Carles Rexach, secretario técnico del club en ese entonces, quedó sorprendido con Messi y decidió darle seguimiento a su problema costeando las inyecciones que necesitaba, aunque su apuesta no solo era darle tratamiento, sino hacerlo de la mejor manera para que el entonces adolescente alcanzara a medir 1.70 metros.

“Una vez por noche me iba pinchando la hormona del crecimiento. Iba cambiando de pierna. Primero una, después otra. No me impresionaba. Al principio me la ponían mis padres, hasta que aprendí y lo fui haciendo solo”, compartió el futbolista en una entrevista hace muchos años.

¿Cuánto le costó al Barcelona el tratamiento de Messi?

Después del tratamiento, que duró alrededor de tres años, Messi alcanzó una estatura de 1.69 metros, casi la meta puesta por el club español.

El costo total del tratamiento fue de 35 mil dólares. En términos mensuales y diarios, se podría decir que las inyecciones suministradas a Lionel Messi -dos por día, diario, por tres años-, tuvieron los siguientes costos:

900 dólares al mes

35 dólares al día

17 dólares por inyección

En total, Messi creció alrededor de 26 centímetros con las inyecciones hormonales, por lo que, en este sentido, cada centímetro que creció el 10 de Argentina, apodado ‘La pulga’, costó mil 325 dólares, aunque en realidad el tratamiento solo le ayudó con 15 centímetros mas que lo que habría dado su estatura ‘natural’.

En ese sentido, el costo por centímetro de Messi sería de dos mil 295 dólares aproximadamente.