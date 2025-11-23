Paro nacional de transportistas y agricultores: ¿Qué carreteras serán bloqueadas el lunes 24 de noviembre?

El paro nacional de transportistas afectará carreteras en todo el país.

El megabloqueo de transportistas y agricultores está a horas de comenzar, y organizaciones de trabajadores ya confirmaron algunas de las carreteras que serán bloqueadas este lunes 24 de noviembre en México.

Desde hace semanas, transportistas de todo el país pidieron a la ciudadanía no salir a carreteras el 24 de noviembre ante los bloqueos en puerta; sin embargo, es hasta este domingo 23 de noviembre que se comienzan a confirmar algunos de los puntos bloqueados.

Si sales en auto toma precauciones, ya que no solo las carreteras serán afectadas, sino que es posible que se tomen casetas, además de que algunas avenidas principales sean afectadas por el tráfico.

Esto es lo que debes saber sobre el megaparo nacional de transportistas y agricultores:

¿A qué hora son los cierres de transportistas este lunes?

Para este lunes 24 de noviembre se espera que los cierres de carreteras comiencen especialmente en las mañanas.

La mayoría de bloqueos por el paro de transportistas y de agricultores serán a partir de las 8:00 horas, aunque es posible que en algunos sitios los cierres comiencen antes.

¿Cuáles serán las carreteras cerradas por transportistas este lunes 24 de noviembre?

Algunas de las carreteras que serán cerradas este lunes como parte del paro nacional de transportistas y agricultores son:

Puente fronterizo Lukeville-Sonoyta , Sonora: A las 10:00 horas.

, Sonora: A las 10:00 horas. Toma de caseta de Calera , Zacatecas: A las 8:00 horas.

, Zacatecas: A las 8:00 horas. Central de Abastos de Ciudad Guzmán, Jalisco: A las 7:00 horas.

de Ciudad Guzmán, Jalisco: A las 7:00 horas. Presidencia municipal de Ciudad Guzmán, Jalisco: A las 8:00 horas.

de Ciudad Guzmán, Jalisco: A las 8:00 horas. Autopista México-Querétaro : A las 8:00 horas.

: A las 8:00 horas. Autopista México-Pachuca : A las 8:00 horas.

: A las 8:00 horas. Autopista México-Toluca : A las 8:00 horas.

: A las 8:00 horas. Autopista México-Puebla : A las 8:00 horas.

: A las 8:00 horas. Autopista México-Cuernavaca-Acapulco : A las 8:00 horas.

: A las 8:00 horas. Autopista Naucalpan-Ecatepec : A las 8:00 horas.

: A las 8:00 horas. Vía José López Portillo : A las 8:00 horas.

: A las 8:00 horas. Avenida Gustavo Baz Prada : A las 8:00 horas.

: A las 8:00 horas. Circuito Exterior Mexiquense : A las 8:00 horas.

: A las 8:00 horas. Boulevard Lomas Verdes: A las 8:00 horas.

Es posible que durante la noche del domingo y las primeras horas del lunes se confirmen más carreteras bloqueadas.

¿Por qué bloquean las calles los transportistas y agricultores?

Las exigencias de transportistas y agricultores se relacionan principalmente con la violencia, extorsiones y robos en las carreteras.

Por ello, algunas de las exigencias de los transportistas son: