Delgado se deslinda de nexos con el Rey del Huachicol: ‘Es cuento de Xóchitl’

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que “es falso que volé en un avión privado de esa persona”, el empresario fallecido Sergio Carmona, conocido como el Rey del Huachicol.

Explicó que esa versión la publicó un periódico nacional, pero que “surge de una noticia falsa”.

“Yo hice una consulta a la autoridad aérea, me dio copia de la bitácora de vuelo original y la que se publicó en ese periódico está alterada. Yo mandé esa aclaración pidiendo mi derecho de réplica y no me publicaron”.

“Fue a partir de ahí que empezaron a construir toda esta historia”, dijo, de la que “detrás de todo está (García) Cabeza de Vaca”, exgobernador del PAN en Tamaulipas, quien “está enojado porque el Tribunal Electoral le dijo que no puede ser candidato porque es un prófugo de la justicia, un delincuente”.

De acuerdo con la información que se ha publicado, la bitácora de vuelo de un avión tipo Hawker 800 SP reveló que el 3 de marzo de 2019, Mario Delgado y el empresario realizaron un viaje de 30 minutos sobre la Ciudad de México, y que también abordaron un avión tipo Hawker 700 el 30 de marzo del mismo año, con un vuelo de 1 hora y 10 minutos.

Se señala a Sergio Carmona –asesinado en Nuevo León en 2021– como un empresario presuntamente vinculado a una red de huachicol y tráfico de mercancías, y operador financiero de Morena en Tamaulipas, que también colaboró con gobiernos del PAN en el mismo estado, antes de apoyar a Morena a partir del gobierno de López Obrador.

Insistió en que “es un cuento” la supuesta investigación en su contra en Estados Unidos y pidió que Xóchitl “presente pruebas”.

Incluso planteó “hay que preguntarle al gobierno de los Estados Unidos a ver si es cierto” y aclaró que sí puede viajar a Estados Unidos con toda libertad.