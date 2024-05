Elecciones 2024: Oposición trabaja en ‘lo oscurito’ para anular los resultados: Morena

Ante su “inminente derrota” con su candidata Xóchitl Gálvez, las dirigencias nacionales de los partidos de oposición preparan la ruta jurídica para la “judicialización y anulación” de la elección presidencial del 2 de junio, anticipó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

“A escondidas, en lo ´oscurito´, de manera sospechosa con la Suprema Corte de Justicia del país y ante su inminente derrota, están preparando la judicialización de los resultados de la elección”, informó.

Consideró que “están perdidos y no les queda más que la anulación de la elección”.

A poco más de dos semanas de la jornada electoral federal, Delgado Carrillo reveló en conferencia que “tenemos conocimiento que el PRIAN entregó al INE un supuesto análisis de la violencia en el país, pero casualmente el número de zonas y de secciones electorales que incluyen ellos dentro de las zonas de riesgo de violencia es el 30 por ciento, o el 28 por ciento”.

“¿Y qué dice la ley? Que una elección se anula cuando no se pueden instalar el 25 por ciento de las casillas. Entonces, son muy evidentes lo que van a tratar de hacer, pero que no van a lograr”, advirtió.

Desde la sede nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo acusó que “otra vez, estos señores operan despreciando al pueblo, pensando que lo pueden manipular, asustar o engañar, cuando tenemos un pueblo muy politizado, que sabemos que va a salir a votar de manera libre, democrática y, sobre todo, masivamente el próximo 2 de junio”.

“¿Qué están preparando? Entregan ya su diagnóstico, según de la inseguridad en el país, porque lo que van a tratar de hacer es influir miedo en la gente, tener actos de provocación, de violencia para tratar de anular el 25 por ciento de la elección”.

No obstante, estimó, eso “lo vemos muy cuesta arriba y vamos a hacer un llamado a toda la gente a no caer en provocaciones, y que no gane el miedo, que salgan libre y democráticamente a ejercer el derecho del voto.

“Mientras ellos llaman al miedo y a la violencia, nosotros vamos a llamar a que sea una gran fiesta democrática y que triunfe la voluntad del pueblo de México”, aseguró.

También, Mario Delgado denunció que la candidata presidencial Xóchitl Gálvez registró como propia, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) desde octubre del 2023, la marca de ‘Fuerza Rosa’, por lo que criticó que la llamada ‘marcha rosa’ “es y ha sido una farsa y un engaño a la gente”.