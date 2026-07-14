Vive la France

Hoy es el día de Francia: el día en que se conmemora la toma de la Bastilla en 1789, hecho que marcó el inicio de la Revolución Francesa. El país galo es referente en absolutamente todo a nivel mundial. Su cultura, gastronomía, enología, arquitectura, diversidad, moda y, sobre todo, su forma de entender y disfrutar la vida son ejemplo a seguir. Así que enhorabuena a los amigos franceses; que esta región siga siendo cuna de la cultura, el arte y la belleza. La tarea no es sencilla; vivimos tiempos complejos que solamente llegarán a buen puerto si la migración masiva respeta y abraza las tradiciones del país al que llega.

Taurinamente hablando, Francia es hoy una potencia en calidad, más que en cantidad, y la razón es muy sencilla. Únicamente el sureste francés adoptó la cultura taurina; si bien hubo un momento en que París tuvo plaza de toros, fue la cercanía con España la que hizo que el sureste galo adoptara esta tradición, dándole su propio enfoque con base en los gustos de cada plaza y feria que se desarrolla en la región. La plaza más importante es el coliseo romano de Nîmes, seguida del también coliseo de Arles. Escenarios formidables que ya de suyo valen el boleto. Además, tanto Simón Casas como Juan Bautista —matadores ambos y empresarios, respectivamente, de los coliseos— promueven espectáculos del más alto nivel posible, contratando lo más granado del escalafón mundial, así como las mejores ganaderías europeas. Incluso es ya tradición que quienes destacan como novilleros se doctoren en sus ferias, como lo han hecho toreros tales como El Juli, Cristina Sánchez, Joselito Adame, Juan Pablo Sánchez, Luis David Adame, Roca Rey, Ginés Marín, Román y, más recientemente, Marco Pérez, entre otros.

Otras ferias destacadas en Francia son: Mont-de-Marsan, Bayona, Béziers, Dax y Vic-Fezensac. Todas ellas con un toque más torista y de gran importancia también dentro del calendario taurino mundial. Sin dejar de mencionar Istres, cuya feria suele presentar carteles muy bien rematados.

En Francia se trabaja en favor de la población y no en un supuesto beneficio de políticos carentes de ideas sociales, cuyo único fin es prohibir la libertad ganada durante siglos. En este aspecto, Francia también es potencia en el respeto a la libertad y a la cultura.

En el ámbito de los toreros, existen varios nombres destacados. ¿Cómo olvidar a Christian Montcouquiol “Nimeño II”, quien tomó la alternativa en Nîmes en 1977? Juan Bautista se hizo matador de toros en 1999 en la plaza que hoy regenta, el coliseo de Arles.

Quien es considerado la máxima figura francesa de todos los tiempos es Sebastián Castella, quien recibió la alternativa en Béziers en el año 2000. Pero quien en la actualidad mejor torea, y por mucho, es Clemente, matador de toros nacido en Burdeos, que se hizo matador en Zamora, España, en 2016. Tiene un concepto clásico, le sobra valor para ejecutarlo y comienza ya a sonar en las grandes ferias debido a su gran calidad y su bella manera de interpretar el toreo.

Avecindado en la península yucateca desde hace años, el matador Michel Lagravère es gran impulsor de la tauromaquia en Yucatán. Sus dos hijos, Michel y André, nacidos en México, son dos buenos toreros sin duda alguna.

Léa Vicens es una rejoneadora en activo de buen nivel, formada en casa de la familia Peralta, en La Puebla del Río; esta amazona compite en las grandes ferias. Quien abrió camino toreando a caballo como mujer fue Marie Sara, madre del hoy matador Lalo de María.

En el campo bravo, si bien Francia tiene su propia corrida camargueña, en cuanto al toro de lidia ya existen ganaderías consolidadas como la de Robert Margé o la de Luc Jalabert, padre de Juan Bautista.

Así que, ¡Vive la France! ¡Que viva el toreo y que viva la libertad!