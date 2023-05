Jorge ‘Travieso’ Arce va al hospital tras sentirse mal en un vuelo: ¿Qué le pasó al exboxeador?

Las turbulencias durante un vuelo le jugaron una mala pasada al exboxeador mexicano Jorge ‘Travieso’ Arce, pues tuvo que ser atendido por el personal de la aerolínea luego de que comenzara a sentirse mal mientras viajaba de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, en donde este sábado fue invitado a una pelea de box.

Según relató quien obtuvo 5 títulos en diferentes categorías, terminó conectado al oxígeno. “Mi raza, volé de México a Cd Juárez, me pasó algo bien feo; se movió el avión como nunca, se me bajó la presión, me pusieron oxígeno agradezco al personal de @Aeromexico su atención. Me bajé y vine directo al hospital. No siento las piernas, me asusté mucho, traigo azúcar muy alta”, aseguró.

De inmediato sus seguidores le mandaron mensajes de buenos deseos y la misma empresa le respondió, por lo que después dio más detalles de lo que pasó tras una revisión.

“Me hicieron estudios de todo tipo, salí muy bien gracias a Dios. Se me bajó la presión y me descompensé, traía la boca seca, un poco deshidratado. Me pusieron suero y todo perfecto (…) pero el susto nadie me lo quita”.

En su más reciente video para promocionar el evento en el gimnasio Josué Neri Santos, Jorge apareció con un algodón a la altura del doblez del codo, de la cual le extrajeron sangre. Posteriormente compartió la pasta que cenó en un restaurante, que acompañó con limonada de agua mineral “porque estamos deshidratados”.

Jorge 'Travieso' Arce terminó en el hospital tras sentirse mal en un avión. (Foto: Twitter @traviesoarce27)

Jorge ‘Travieso’ Arce en MasterChef Celebrity 2023

Este 14 de mayo se estrenará una nueva temporada del reality de cocina MasterChef Celebrity 2023 por TV Azteca que tendrá algunos cambios como la conducción de Claudia Lizaldi y el regreso del chef Adrián Herrera, que se une a los jueces Zahie Téllez y Poncho Cadena.

‘Travieso’ confesó que lo hacía para aprender y como un nuevo reto en su vida, en donde compartirá con otros deportistas como el exfutbolista Francisco Palencia y el luchador Cibernético.