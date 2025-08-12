Caos en el AICM: ¿Qué aerolíneas tienen vuelos cancelados o retrasados y qué opciones dan a pasajeros?

El AICM suspendió operaciones por más de cuatro horas durante la madrugada de este martes 12 de agosto.

A menos de un año de 10 meses del Mundial 2026, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es noticia... pero por la suspensión de operaciones provocada por las lluvias en el Valle de México.

El aeropuerto Benito Juárez se ha visto obligado a detener sus operaciones dos veces en menos de 48 horas debido a las pistas anegadas por las lluvias récord en la CDMX.

La suspensión más reciente fue la de la madrugada de este martes 12 de agosto, que provocó demoras en 120 vuelos y afectó a más de 19 mil pasajeros que volaban hacia destinos en México y EU.

“Lo importante aquí es que duran muy poco las inundaciones (...) De todas maneras, vamos a operar a la Ciudad ahí en las zonas en donde se presentan mayores inundaciones”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia del lunes 11 de agosto.

¿Cuántos vuelos fueron afectados HOY en el AICM?

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Marina (que opera el AICM), más de 120 vuelos sufrieron demoras por el cierre de operaciones de la madrugada de este martes.

De ese número, 16 vuelos fueron desviados hacia otros aeropuertos, mientras que tres operaciones fueron de plano canceladas, entre ellas, un vuelo hacia Miami de Aeroméxico.

La cifra fue mayor a la reportada el domingo 10 de agosto, cuando 104 vuelos fueron desviados, cancelados o retrasados por la tormenta que azotó la Ciudad de México y que descargó 24 millones de metros cúbicos, 5 por ciento del agua de las presas del Sistema Cutzamala, en cuestión de horas.

¿Cómo saber si tu vuelo está cancelado o demorado?

Tienes dos opciones: En línea, puedes consultar el sitio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el apartado de Estatus de Vuelos Oficiales que tiene la información más reciente sobre las operaciones en la terminal.

Para conocer el estado de tu vuelo, sigue estos pasos:

Primero, aclara si quieres ver salidas o llegadas.

Escribe el número del vuelo que quieres consultar.

Selecciona la ciudad de la que viene o hacia donde va el avión.

Escoge la aerolínea del vuelo y da clic en buscar.

El sistema arrojará cuatro tipo de resultados: Cerrado (en verde); abordando (en azul); demorado (en amarillo) o cancelado (en rojo).

Así es como se ve el sitio donde se puede consultar el estado de los vuelos en el AICM. (AICM)

Caos en el AICM: ¿Qué dicen las aerolíneas a sus pasajeros?

Si ya estás en el Aeropuerto Benito Juárez, una de las recomendaciones es que estés atento o cerca de los stands de las aerolíneas para recibir actualizaciones sobre tu vuelo.