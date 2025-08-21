Lluvias provocan caos en el Metro; Líneas 3, 12 y B reportan lento avance

Usuarios de las Líneas 3 y B se quejan por los retrasos; aseguran que los tiempos de espera son mayores a los anunciados por el Metro de la CDMX . (@PABERECOBOMS)

Otro viaje complicado en el Metro de la Ciudad de México (CDMX) este jueves 21 de agosto. Cientos de usuarios que utilizan este transporte público para llegar a sus centros de trabajo y escuelas sufren por el lento avance provocado la presencia de lluvias.

De acuerdo con el Metro, a las 7:00 horas, la afluencia en la mayoría de las rutas era alta y los tiempos de espera rondaba los seis minutos en gran parte de las estaciones.

Sin embargo, a través de redes sociales, usuarios compartieron su molestia por los retrasos en el servicio, principalmente en las Líneas 3 y B, aunque de esta última no habría razón aparente para el complicado avance.

¿Qué ocurre en las Líneas 3, 8 y B del Metro de CDMX hoy 21 de agosto?

Luego que iniciaron las operaciones en el Metro, la administración informó que por presencia de lluvias en algunos puntos de la capital del país, el servicio en las Líneas 2, 3, 8, 9 y 12 estaba afectado.

Cuando hay presencia de lluvias, se activa el protocolo de marcha segura que obliga a los maquinistas a mantener una velocidad moderada, esto provoca que el trayecto entre estaciones sea más lento, principalmente en aquellos puntos donde las vías del Metro están a la intemperie.

Sin embargo, algunos usuarios mostraron su inconformidad porque en la Línea B del Metro no había una razón aparentemente para que avanzara lento y el servicio era deficiente.

“Oye ¿Por qué en la línea B, tenemos que estar haciendo base en cada estación, no hay gente, no está lloviendo, qué pasa?”, reprochó un usuario.

En respuesta, el Metro dijo que se agilizaría la circulación y salida de los trenes desde las terminales, pero no refirió que se tratara de un hecho externo, la mala circulación.

Sobre lo que ocurre en las Líneas 3 y 12, el Metro informó a los usuarios que el servicio se mantenía lento por la presencia de lluvia, por ello se recomienda tomar precauciones y salir con tiempo para llegar hasta su destino.

La principal molestia de los usuarios era que el tiempo de espera era mayor al que anunciaba el Metro, sin embargo, no lo advertían en los tiempos que suelen alertar a los usuarios.

“La Línea 3 es un asco superlento más de 6 minutos por estación. No se pasen el tiempo extra con el que sale uno ya no es suficiente con su ineficiencia”, se quejó una usuaria.