…Y sobre el uso de energía en el metro advierte que será una carga adicional

Sobre la creciente demanda de energía eléctrica que traerá el Metro de Monterrey con sus nuevas líneas, César Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León, advirtió que representará una carga importante para el sistema.

“Es un nuevo demandante que viene a necesitar energía mañana. Y esa energía, a lo mejor, estaba destinada para alguien más”, explicó.

Cuestionó el discurso oficial sobre la autosuficiencia energética.

“Desde el momento en que dependemos del gas, y ese gas genera el 70 por ciento de la electricidad y es importado, esa soberanía habría que verla entre comillas. Está secuestrada”.

INEGI En junio, el valor de la producción del sector manufacturero de Nuevo León (NL) fue de 110 mil 113 millones de pesos (mdp), una caída de 1.35 por ciento contra mayo, con lo que confirma el reporte de Caintra en el que indicó que en ese mes el sector industrial tuvo contracción.

La Caintra señaló que, en junio, la mayoría de los indicadores de su Encuesta de Expectativas Económicas mostraron un retroceso respecto al mes previo.

Confirma contracción de manufactura en NL El directivo recordó que México apenas cuenta con día y medio de almacenamiento de gasolina, cuando la reforma energética planteaba elevar esa capacidad a entre cinco y quince días, “esta debilidad hace que cualquier contingencia, como mal clima que impida la descarga de barcos, se traduzca en desabasto inmediato”.