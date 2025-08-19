Evita el embotellamiento en CDMX: Sigue el reporte vial EN VIVO para este martes 19 de agosto

¿Martes de ahogar el auto en las inundaciones? La Ciudad de México espera lluvias y algunos cierres por manifestaciones, así que tómalos en cuenta y no llegues tarde a tu destino.

Mientras las fuertes lluvias insisten en la Ciudad de México, cada vez falta menos para que se rehabiliten las estaciones del Tren Ligero tras las remodelaciones para el Mundial de 2026.

Otra buena noticia es que las estaciones Unión de Guadalupe, Covadonga y Ejidal, de la Línea 11 del Trolebús, en el tramo de Chalco a Santa Marta, abrirán finalmente su servicio este domingo 24 de agosto.

Mientras ambos servicios entran en funcionamiento, mantente atento de las manifestaciones en la Ciudad de México a través de la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como el reporte vial de El Financiero:

Calles cerradas en CDMX hoy

Toma en cuenta algunas de las principales vialidades cerradas en la Ciudad de México este martes por lluvias, manifestaciones u obras:

Cierre de carriles en Av. 503 desde Av. 508 hasta Quinta Cerrada Av. 503 al Norte.

Cierre de carriles en Calz. de Guadalupe desde calle Cuauhtémoc hacia Fray Juan de Zumárraga.

Afectada la circulación en Calz. Minas de Arena a partir de Av. Río Tacubaya hasta Av. de las Torres, por obras.

Actualiza esta página a lo largo del día para obtener novedades respecto al cierre de calles.

¿Cómo opera el Metro, Metrobús y otros servicios hoy?

Si sales en transporte público, toma en cuenta que puedes obtener el estado real del servicio del Metro, Metrobús, Cablebús y más al dar clic en el texto azul de cada uno de ellos aquí abajo:

Metro: Servicio regular.

Metrobús: Servicio regular.

Cablebús: Servicio regular.

Tren Ligero: Servicio de Nezahualpilli a Xochimilco y servicio provisional de RTP de Nezahualpilli a Tasqueña.

Trolebús: Servicio regular.

¿Habrán lluvias fuertes en CDMX este martes?

Pospón ese outfit de verano, ya que la Ciudad de México espera lluvias de hasta 50 milímetros a lo largo de este martes.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que una vaguada en altura, sumada a la onda tropical 23, generarán lluvias en la capital del país.

Se espera que la mañana sea fresca, mientras que al mediodía el ambiente sea cálido y que para las tardes se registren las lluvias. Las temperaturas mínimas serán de 13 a 15 y las máximas de 25 a 27 grados.

Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Evita la multa, y si sales este martes en auto recuerda que el Hoy No Circula aplica en la Ciudad de México para estos vehículos: