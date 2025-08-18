Lunes de ‘nadar’ entre inundaciones y tráfico: Sigue el reoporte vial de la CDMX EN VIVO para este lunes

Algunas vialidades de la CDMX siguen afectadas por las fuertes lluvias de la semana pasada.

Cada vez falta menos para el regreso a clases, y mientras los niños y jóvenes regresan a las aulas, el tráfico en la Ciudad de México no se ha detenido, además de que para este lunes se esperan manifestaciones y bloqueos.

Luego de un domingo ‘alborotado’ por las manifestaciones pro palestinas en la capital del país, las lluvias que pusieron en alerta a la Ciudad de México y hasta el incendio de un auto en pleno Centro Histórico, se prevén bloqueos en diferentes puntos de la capital del país este lunes 18 de agosto, algunos de ellos por obras y otros más por manifestaciones.

Toma en cuenta las protestas en distintos puntos a través de la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como el reporte vial en El Financiero:

Calles cerradas en CDMX hoy

Ya sea por obras o por manifestaciones en la Ciudad de México, toma en cuenta algunas de las calles cerradas este lunes:

Reducción de carriles por obras en Circuito Interior desde Eje 3 Poniente hasta Francisco Pimentel hacia el Norte.

Reducción de carriles laterales por socavón en Calzada Ignacio Zaragoza en dirección al Poniente a la altura de Agua Caliente.

Cierre de carriles en Calz. de Guadalupe desde calle Cuauhtémoc hacia Fray Juan de Zumárraga.

Continúa cerrada la circulación en lateral de Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de Río Sena, alcaldía Cuauhtémoc, por vallas metálicas.

Actualiza esta página a lo largo del día para obtener novedades sobre el cierre de vialidades en la capital del país.

¿Cómo opera el transporte público en CDMX este lunes?

Toma en cuenta que el Metrobús opera con cierres en la Línea 4 Ruta Sur a la altura del Paseo de la Reforma, lo que complicará los traslados en las primeras horas del día.

Para conocer el estado de servicio de todos los transportes en tiempo real da clic en el texto azul de cada uno:

Metro: Servicio regular.

Metrobús: Servicio regular.

Cablebús: Servicio regular.

Tren Ligero: Servicio de Nezahualpilli a Xochimilco y servicio provisional de RTP de Nezahualpilli a Tasqueña.

Trolebús: Servicio regular.

¿Otra semana de lluvias en CDMX?

Lejos de que el huracán Erin afecte a México, hay múltiples fenómenos que influyen en la llegada de lluvias, y la Ciudad de México espera aguaceros de 25 a 50 milímetros.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que el Monzón, así como un canal de baja presión, serán responsables de la llegada de lluvias.

Se prevé durante la mañana ambiente freso, al mediodía ambiente cálido y para la tarde y noche las lluvias, con temperaturas mínimas de 12 a 14 grados y máximas de 14 a 16.

¿Cómo queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Si sales en auto, considera que el Hoy No Circula aplica en la Ciudad de México y el Estado de México y afectará estos vehículos: