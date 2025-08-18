Justicia para Alma Elena: Esto sabemos del hallazgo de su cuerpo en una construcción de colonia Narvarte

Esto sabemos sobre el caso de Alma Elena, reportada como desaparecida y cuyo cuerpo fue hallado en una obra de vivienda en la Narvarte.

El cuerpo de una mujer encontrado entre paredes en una nueva edificación en la colonia Narvarte, en Ciudad de México, ha despertado la indignación de la ciudadanía y llevó a la apertura de una nueva investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Alma Elena Sánchez Marcelo, una mujer originaria de Chiapas, desapareció en junio en Ciudad de México.

De acuerdo con la ficha emitida por la Comisión local de Búsqueda de la CDMX, Alma Elena desapareció el 15 de junio de este año. El último lugar donde fue vista fue en colonia 10 de mayo, en la alcaldía Venustiano Carranza, de la CDMX.

Desde ese momento, no se supo más sobre su ubicación.

¿Qué sabemos sobre la desaparición de Alma Elena Sánchez y el hallazgo en la Narvarte?

La Fiscalía de la CDMX explicó que la denuncia por desaparición de Alma Elena Sánchez Marcelo fue hecha el 7 de agosto, tras ser vista por última vez en junio en la alcaldía Venustiano Carranza.

Alma Elena Alma Elena Sánchez Marcelo desapareció en la Ciudad de México; tras dos meses, su cuerpo fue hallado en una obra. (Instagram: @cbusquedacdmx.)

Tras el seguimiento de cámaras desde el lugar en donde fue vista por última vez y otras diligencias, la Fiscalía capitalina cateó un inmueble en la alcaldía Benito Juárez.

Las autoridades llevaron a cabo diligencias el jueves 14 de agosto en un inmueble asegurado por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea), en la calle Zempoala, colonia Narvarte Oriente, Benito Juárez.

En el inmueble de la Narvarte fue encontrada una zona de cemento recientemente creada, la cual no estaba considerada en los planos de construcción. Al retirar el material levantado, con apoyo de un binomio canino, especialistas en criminalística, fotografía, arqueología y antropología, además de bomberos, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer.

La Fiscalía capitalina destacó que el cuerpo de la mujer presentaba signos de violencia.

Alma Elena, de 30 años, llegó a la Ciudad de México para trabajar en construcción hace siete años. De acuerdo con testimonios de su familia en Chiapas, ella se comunicaba constantemente con ellos, hasta que de pronto no lo hizo más. Una familiar acudió al domicilio de Alma en la capital, pero no la encontró.

El último lugar donde laboró Alma Elena fue el edificio en Zempoala, en la colonia Narvarte Oriente. Su cuerpo fue hallado en un muro construido de manera improvisada.

La Fiscalía de la Ciudad de México identificó a un hombre, quien presuntamente estaría relacionado con la desaparición y asesinato de Alma Elena. Aún siguen buscándolo.