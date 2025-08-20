¿Regresa el Tren Ligero a salvarte de los baches en CDMX? Sigue el reporte vial EN VIVO este miércoles

¿Pensabas que te este miércoles te ibas a quedar atorado en el tráfico de la Calzada de Tlalpan? Afortunadamente la carga de autos será menor, ya que el Tren Ligero reabrirá cuatro estaciones tras remodelaciones.

Luego de un martes caótico en la Ciudad de México, tras manifestaciones en diferentes puntos, además de altercados como en el que un policía mató a un motociclista en la colonia Jardín Balbuena, se prevé que este miércoles 20 de agosto también se registre tráfico por manifestaciones y bloqueos.

Si deseas saber cuáles serán las manifestaciones del día, sigue la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como el reporte vial en El Financiero.

Calles cerradas este miércoles

Si sales en auto, considera los cierres por el ‘bachetón’ en la Ciudad de México, así como otras afectaciones, por inundaciones, manifestaciones y bloqueos:

Servicios de emergencia trabajan por socavón sobre Calz. Ignacio Zaragoza al poniente y Julián de los Reyes.

Servicios de emergencia trabajan por socavón sobre carriles laterales Calzada Ignacio Zaragoza al poniente y Agua Caliente, colonia Agua Caliente.

Servicios de emergencia trabajan por percance vial sobre Río Consulado y Tánger, colonia Aquiles Serdán.



¿Cómo opera el Tren Ligero, el Metro y otros medios de transporte?

A partir de este miércoles el Tren Ligero opera hasta Las Torres, con cierres en Tasqueña; sin embargo, si intentas llegar a la terminal de la Línea 2 del Metro, puedes tomar el RTP gratuito que servirá de apoyo.

Para conocer el estado de servicio de otros medios de transporte, da clic en el texto azul de cada uno:

Metro: Servicio regular.

Metrobús: Servicio regular.

Cablebús: Servicio regular.

Tren Ligero: Servicio de Ciudad Jardín a Xochimilco y servicio provisional de RTP de Las Torres a Tasqueña.

Trolebús: Servicio regular.

Clima en CDMX este 20 de agosto

Canales de baja presión y una onda tropical serán responsables de las lluvias en la Ciudad de México este miércoles, así que saca el paraguas, ya que se prevén precipitaciones de hasta 25 milímetros, que son un poco menos intensas a las de días pasados.

Se espera ambiente fresco en la mañana, así como caluroso al mediodía y lluvias en la tarde y noche, con temperaturas mínimas de 13 a 15, y máximas de 25 a 27 grados.

¿Cómo queda el Hoy No Circula este miércoles?

Si sales en auto, toma en cuenta que el Hoy No Circula en la Ciudad de México aplica para estos vehículos este miércoles: