Policía ‘mató a un motorizado’: Detienen a oficial por disparar contra joven tras riña en Jardín Balbuena

Un policía de la CDMX mató a un motociclista tras una riña.

Tras una riña, un policía de la Ciudad de México mató a un motociclista con un disparo de arma de fuego, por lo cual fue remitido por las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Videos en redes sociales mostraron el momento en el que dos motociclistas peleaban a golpes con dos elementos de seguridad en la avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, esto en la colonia Jardín Balbuena, Venustiano Carranza.

De acuerdo con lo captado por las cámaras de seguridad, uno de los motociclistas sometió al policía contra el piso y lo pateó. Acto seguido, el oficial, desde el piso, le disparó por la espalda y cayó de inmediato mientras el otro oficial y el otro motociclista continuaban la pelea.

Según la versión oficial de la SSC, los motociclistas fueron detenidos en un punto de revisión; sin embargo, tras el procedimiento “se tornaron agresivos”, lo que provocó el altercado.

“Derivado de dichas acciones y tras ser golpeado, uno de los oficiales efectuó un disparo que impactó en uno de los involucrados”, explicó la SSC.

La víctima fue un joven de 21 años, quien tras el disparo fue trasladado a un hospital y murió a causa de la lesión en la cabeza.

El oficial que cometió el asesinato fue puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica. Además, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC ya comenzó su propia investigación para colaborar con las indagatorias.

Cabe señalar que, algunos videos subidos por ciudadanos, muestran al policía de la SSC que mató al ciudadano con heridas y sangre en el rostro.

El ciudadano que grababa mencionó: “Aquí con el policía que acaba de asesinar...”, a lo que el oficial le respondió “sí, hazte para allá”, para alejarlo de la escena mientras el padre de la víctima lo acompañaba.

Las personas pidieron a otros oficiales que pusieran al policía a disposición para que fuera detenido, quienes respondieron que sí lo harían mientras esperaban la atención de los servicios de emergencia.