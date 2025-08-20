¡Sorpresa! Tren Ligero termina remodelación 11 días antes de lo esperado; ¿Qué estaciones reabren HOY?

El Tren Ligero en la Ciudad de México terminó pruebas de sistemas de cambio de vía.

¡Buenas noticias si eres del sur de la Ciudad de México! Tan pronto como este miércoles 20 de agosto, el Tren Ligero abrirá varias de sus estaciones cerradas, lo que significa que el servicio estará disponible días antes de lo pactado para la remodelación.

Según informó el Sistema de Transportes Eléctricos (STE), este martes concluyeron los trabajos y pruebas dinámicas en la colocación del juego de cambio de vía, lo que permite la reapertura de varias estaciones que estuvieron cerradas durante varias semanas.

Se prevé que a partir de este miércoles abran las estaciones del Tren Ligero en este sentido:

¿Qué estaciones del Tren Ligero abren este miércoles?

Las estaciones que estuvieron cerradas y que abrirán sus servicios a partir de este miércoles 20 de agosto son:

Xotepingo.

La Virgen.

Ciudad Jardín.

Las Torres.

Recuerda que se esperaba que los cierres de estas estaciones, junto con Tasqueña, fueran del 28 de julio al 31 de agosto; sin embargo, las obras terminaron 11 días antes de lo previsto.

Ahora, continúa la segunda fase, que es la ampliación de la terminal Tasqueña, que si bien se tenía planeada para el 1 de septiembre, se adelantó debido al avance en las remodelaciones.

Con ello, Tasqueña es la única estación cerrada a las unidades del Tren Ligero a partir de este miércoles 20 de agosto. Mientras, el servicio de RTP de apoyo seguirá para ciertos tramos de la Calzada de Tlalpan.

¿Cómo funciona el Tren Ligero a partir de este 20 de agosto?

El servicio de Tren Ligero operará de manera diferente según sea tu trayecto:

De Tasqueña a Xochimilco

De Tasqueña a Ciudad Jardín: RTP.

De Ciudad Jardín a Xochimilco: Tren Ligero.

De Xochimilco a Tasqueña

De Xochimilco a Las Torres: Tren Ligero.

De Las Torres a Tasqueña: RTP.

Recuerda que los servicios de RTP como apoyo sobre Calzada de Tlalpan son gratuitos mientras continúan las remodelaciones del transporte de cara al Mundial de 2026.