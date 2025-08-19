‘Recarga tu tarjeta del Metro’: Hoy No Circula este miércoles 20 de agosto en CDMX y Edomex

La regulación del tráfico comienza desde las primeras horas del día y se extiende hasta la noche. (Foto: Especial/El Financiero)

Llegó el famoso ‘ombligo de semana’ y si aún estás pensando disfrutar un día de paseo en la Ciudad de México, lo recomendable es que lo hagas a pie y cheques si las restricciones por el programa Hoy No Circula no afectan tu nave.

Recuerda que esta restricción vehicular, que estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, tiene como objetivo disminuir la contaminación del aire y mejorar la calidad del ambiente en la zona metropolitana del Valle de México.

Los automovilistas deben confirmar si sus vehículos están habilitados para circular y así evitar sanciones.

¿Qué autos no circulan el miércoles 20 de agosto en CDMX y Edomex?

Los automóviles con engomado Rojo que tengan placas terminadas en 3 y 4 deberán permanecer estacionados durante la jornada y tendrán descanso obligatorio.

Esta disposición es válida para los vehículos con hologramas de verificación 1 y 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) también advierte que los vehículos foráneos que cumplan con estas condiciones no podrán circular por las vías designadas.

La única excepción son los automóviles que poseen hologramas 00 y 0, los cuales tienen autorización para circular todos los días de la semana.

Para facilitar el cumplimiento de estas normas, los conductores pueden verificar el estatus de su vehículo a través de la página oficial o la aplicación móvil de la CAMe.

¿En qué alcaldías y municipios aplica el Hoy No Circula este miércoles 20 de agosto?

La restricción se pone en marcha en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios circundantes del Estado de México.

La regulación del tráfico comienza desde las primeras horas del día y se extiende hasta la noche, garantizando un manejo efectivo del tránsito en la metrópoli.

Las restricciones vehiculares abarcan los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

También incluye a Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. La medida abarca igualmente a Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Estas localidades conforman el área metropolitana donde las autoridades supervisan continuamente para asegurar la adhesión al programa.

Así queda el programa Hoy no circula toda la semana [Foto: Secretaría de Medio Ambiente CDMX]

¿Qué vehículos quedan exentos del Hoy No Circula este miércoles?

Los vehículos 100 por ciento eléctricos sin emisiones de gases contaminantes e híbridos, los autos antiguos, las motocicletas y los cortejos fúnebres reciben automáticamente un holograma exento, permitiéndoles circular todos los Días de la semana.

Esta ventaja pone de manifiesto el compromiso hacia una movilidad sostenible en la metrópoli.

La CAMe también considera casos especiales mediante permisos específicos.

Los dueños de vehículos que transportan a personas con discapacidad pueden solicitar una autorización para circular libremente, presentando la documentación médica correspondiente.

Los servicios de emergencias, como ambulancias y unidades de protección civil, poseen exención permanente. Además, los vehículos de transporte escolar tienen permisos especiales durante el ciclo escolar.

El pase turístico permite a los visitantes foráneos circular hasta 14 días consecutivos, mediante un trámite en línea a través del portal oficial.

¿Habrá Doble Hoy No Circula mañana miércoles 20 de agosto?

En episodios de por calidad del aire, la CAMe activará restricciones adicionales para salvaguardar la salud de la población. Este mecanismo se pone en marcha cuando los niveles de ozono exceden los 150 puntos IMECA.

Cuando esto ocurre, el Doble Hoy No Circula se activa automáticamente. Esta directriz duplica el número de vehículos que deben permanecer fuera de circulación, incluyendo algunos que poseen holograma 0.

El miércoles 20 de agosto no habrá Doble Hoy Circula debido a que la calidad del aire el martes 19 de agosto fue buena con un riesgo a la salud BAJO.