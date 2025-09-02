Depresión Doce-E amenaza con evolucionar a tormenta ‘Lorena’: Trayectoria EN VIVO y estados afectados

Esta será la trayectoria de la posible tormenta ‘Lorena’. (Foto: Conagua)

¿Más lluvias? La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la madrugada de este martes 2 de septiembre se formó la depresión tropical Doce-E en el océano Pacífico y amenaza con evolucionar a tormenta tropical ‘Lorena’.

A las 6:00 horas, el centro de la depresión tropical Doce-E se localizaba a 345 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 330 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

La depresión tropical Doce-E presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 24 km/h.

Los desprendimientos nubosos de la posible tormenta ‘Lorena’ provocarán intensas lluvias con descargas eléctricas y granizo, además de que generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de distintos estados.

Incluso, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

¿Qué estados se verán afectados por la depresión tropical Doce-E?

De acuerdo con la Conagua, la depresión tropical Doce-E provocará lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en costas de Jalisco, Colima, Michoacán y sur de Nayarit. Extendiéndose al sur de Baja California Sur la noche de este martes 2 de septiembre.

También se esperan vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; extendiéndose a la costa sur de Baja California Sur durante la noche.

Se espera que el oleaje sea de 2.5 a 3.5 metros en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; extendiéndose a la costa sur de Baja California Sur.

¿Cuál será la trayectoria de la posible tormenta ‘Lorena’, según Conagua?

Según el pronóstico de Conagua, la posible tormenta ‘Lorena’ tendrá la siguiente trayectoria durante los próximos días: