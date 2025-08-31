No nos simpatizas, ‘Kiko’: Se forma tormenta tropical en el Pacífico mexicano y esta será su trayectoria

México ha experimentado una intensa temporada de lluvias en este 2025, lo que ha contribuido a reducir la sequía que afectó al país durante el año pasado.

La depresión tropical Once-E evolucionó a la tormenta tropical ‘Kiko’ este domingo 31 de agosto y genera preocupación entre los habitantes del Pacífico mexicano, que ya sufrieron este año el impacto del huracán ‘Erick’.

¿Cuál es la situación actual de la tormenta tropical ‘Kiko’?

La tormenta tropical ‘Kiko’ se encuentra en llamada zona oriental del Pacífico, detalló el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón tropical ‘Kiko’ se convertirá en huracán categoría 1 en la primera semana de septiembre.

¿Hay peligro para México? La respuesta es no pues la tormenta tropical Kiko se ubica a mil 680 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y se mueve hacia el oeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora.

El Meteorológico Nacional detalló que esta será la trayectoria de la tormenta tropical ‘Kiko’:

Lunes 1 de septiembre : A 1,990 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

: A 1,990 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur. Martes 2 de septiembre : Como huracán categoría 1, a 2,120 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

: Como huracán categoría 1, a 2,120 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur. Miércoles 3 de septiembre : Como huracán categoría 1, a 2,415 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

: Como huracán categoría 1, a 2,415 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur. Jueves 4 de septiembre : Como huracán categoría 1, a 2,736 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

: Como huracán categoría 1, a 2,736 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur. Viernes 5 de septiembre: Como huracán categoría 1, a 3,080 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

Tormentas tropicales en el Pacífico: ¿Cuándo se formará el ciclón ‘Lorena’?

Aunque se espera que la tormenta tropical ‘Kiko’ permanezca principalmente en aguas profundas, las autoridades en Baja California están alertas a cualquier cambio en su trayectoria.

Un ciclón que sí podría afectar al Pacífico mexicano es la tormenta tropical ‘Lorena’. El Meteorológico Nacional advirtió que hay una zona de baja presión al sur de Oaxaca que tiene 80 por ciento de probabilidades de evolucionar a ciclón tropical a mediados de la primera semana de septiembre.

Según el SMN, las costas de Jalisco, Colima y Michoacán también podrían experimentar afectaciones debido a este sistema.

Pronóstico de lluvias para HOY domingo 31 de agosto

Habrá lluvias muy fuertes en las costas de Guerrero, así como lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Las condiciones meteorológicas están marcadas por la interacción del monzón mexicano con la circulación ciclónica, lo que resultará en chubascos y precipitaciones fuertes en los estados del noroeste, incluyendo Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.