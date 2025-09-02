Trump confirma que EU atacó barco de Venezuela en el Caribe; acusa que llevaba droga

El mes pasado, el Departamento de Defensa anunció que enviaría a más de 4 mil marinos e infantes de Marina a los mares de América Latina. (Foto: Bloomberg)

El presidente Donald Trump afirmó que el ejército de Estados Unidos atacó un barco que transportaba drogas desde Venezuela, destacando el éxito de su administración tras desplegar buques de guerra en el Caribe como parte de su estrategia para frenar el narcotráfico.

“Hace apenas unos minutos, literalmente, derribamos un barco, un barco que llevaba drogas, muchas drogas en ese barco”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

“Estas provenían de Venezuela —y están saliendo muy fuertemente de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela. Así que lo eliminamos, y podrán ver eso después de que termine esta reunión”, agregó el mandatario estadounidense.

¿EU atacó un barco de Venezuela hoy?

La Casa Blanca y el Pentágono no respondieron de inmediato a las preguntas que solicitaban más información.

Poco después de las declaraciones de Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, publicó en redes sociales que el ejército había llevado a cabo un ataque letal en el sur del Caribe “contra una embarcación de drogas que había partido de Venezuela y era operada por una organización designada como narco-terrorista”.

“Tal y como informó el presidente de los Estados Unidos hace unos momentos, hoy el Ejército de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un buque con drogas”, escribió Rubio en un mensaje en la red social X.

El mensaje escrito por Rubio fue enviado apenas horas antes de que aterrice en México para una visita de dos días.

Despliegue de EU en aguas de Venezuela

El ataque sobre este barco se enmarca a su vez en el despliegue militar que Washington activó hace unos días en aguas internacionales frente a aguas territoriales de Venezuela.

El mes pasado, el Departamento de Defensa anunció que enviaría a más de 4 mil marinos e infantes de Marina a los mares de América Latina como parte del esfuerzo intensificado de Trump contra los cárteles de la droga.

El lunes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó a Rubio de intentar empujar a Estados Unidos hacia una masacre con dicho despliegue.

Con información de EFE