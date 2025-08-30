¿Trump podría atacar Venezuela? Despliegue militar en el Caribe genera dudas sobre objetivo del presidente

Durante su primer mandato, Trump presionó por la destitución de Maduro. (Foto: Bloomberg)

La Casa Blanca describe su decisión de enviar fuerzas navales y 4 mil tropas frente a la costa de Venezuela como un esfuerzo de interdicción de drogas.

Sin embargo, la medida también ha generado especulaciones de que el presidente Donald Trump podría estar preparando algo más agresivo contra el líder del país, Nicolás Maduro.

El despliegue del Grupo de Tareas Anfibias Iwo Jima y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines le da a Estados Unidos la capacidad de atacar objetivos en tierra, una especialidad muy distinta a la de los ágiles patrulleros de la Guardia Costera y lanchas rápidas que normalmente interceptan cocaína sudamericana.

Dos de los barcos se dirigen al sur del Caribe, justo al norte de Venezuela, mientras que el tercero está en el Pacífico.

¿Trump podría atacar Venezuela?

Estos movimientos han generado preguntas sobre el objetivo final de Trump. El presidente califica a Maduro como un terrorista y, el 7 de agosto, su administración ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

Durante su primer mandato, Trump presionó por la destitución de Maduro, y un ex enviado especial dijo que esperaba que el líder venezolano no pudiera mantenerse en el poder por mucho tiempo más.

¿Lanzaría Trump, cuya principal promesa de política exterior a lo largo de dos mandatos es poner fin a la participación de Estados Unidos en las “guerras interminables”, una nueva operación militar en su propio hemisferio?

“Esa es la pregunta del millón”, dijo Rebecca Bill Chavez, quien se desempeñó como funcionaria de alto nivel del Pentágono para la región durante la presidencia de Barack Obama.

El enfoque de Trump en terminar guerras “no necesariamente excluye algún tipo de acción en Venezuela”, agregó.

Chavez advirtió sobre los peligros de un ataque estadounidense, señalando que una vez en tierra, el ejército no tendría una salida fácil.

Mientras que Estados Unidos invadió Panamá para destituir al general Manuel Noriega en 1989, ese tipo de operación quirúrgica fue más simple debido a que Panamá es mucho más pequeño que Venezuela.

De hecho, el tamaño del actual despliegue estadounidense —solo una fracción de las más de 26 mil tropas utilizadas en Panamá— sugiere que Trump no se está preparando para invadir Caracas.

El público estadounidense no apoyaría la pérdida de vidas militares en una misión en Venezuela, dijo Chavez.

¿Qué mensaje envía Trump con el despliegue de tropas en el Caribe?

En cambio, la presencia de EU parece una versión caribeña de las tácticas más agresivas de Trump en casa, como enviar al ejército a la frontera estadounidense para detener migrantes indocumentados o usar la Guardia Nacional para patrullar calles en ciudades de Estados Unidos.

“No me adelantaré al presidente respecto a cualquier acción militar o preguntas sobre ello, jamás”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a los reporteros el jueves.

“El presidente está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y para llevar ante la justicia a los responsables”.

Se refirió a Maduro como un “fugitivo” y “no un presidente legítimo”.

Venezuela responde a despliegue militar de EU

En respuesta al despliegue estadounidense, Venezuela anunció que enviaría barcos a un importante centro exportador de petróleo cerca de Colombia.

Maduro ordenó previamente el despliegue de 15 mil tropas, así como drones de vigilancia, en la frontera con Colombia para contrarrestar las actividades militares de Estados Unidos en la región.

Elliott Abrams, representante especial de Trump para Venezuela durante su primer mandato, quien predijo que la caída de Maduro era inevitable, dijo que no espera que Trump invada.

Pero eso podría cambiar si Maduro usara la fuerza contra la vecina Guyana, un país al que su régimen apuntó al reabrir una disputa fronteriza ya resuelta.

¿Tiene Trump la intención de derrocar a Maduro?

Si el objetivo de Trump fuera derrocar al régimen venezolano, presionaría más a Maduro financieramente y no permitiría que Chevron retomara la producción de petróleo, como hizo en julio, dijo Abrams.

“Tiendo a ver esto como interdicción de narcóticos”, señaló Abrams.

Para Geoff Ramsey, investigador de Venezuela y miembro senior del Atlantic Council, el despliegue de buques de guerra en el Pacífico —al otro lado del Canal de Panamá respecto a Venezuela, pero a lo largo de una importante ruta de narcotráfico— muestra que Trump está enfocado en las drogas más que en un cambio de régimen.

Esto podría incluir la incautación de cargamentos de drogas en el Caribe o el derribo de vuelos de cocaína, indicó.

Algunos funcionarios estadounidenses podrían esperar que la señal de fuerza de Estados Unidos frente a la costa venezolana motive a oficiales descontentos del ejército a derrocar a Maduro, pero Maduro y su mentor y predecesor, el fallecido Hugo Chávez, han demostrado ser hábiles para sofocar complots, dijo Ramsey.

Aun así, la mera amenaza de una presencia abrumadora de Estados Unidos podría ayudar a disuadir a Maduro de arrestar a la líder opositora María Corina Machado, como ha amenazado, señaló Ramsey.

“Trump ha sido muy claro en rechazar cualquier tipo de operación de cambio de régimen”, afirmó Ramsey. “A EU no le interesa ser la punta de lanza de una operación que podría llevar a una inestabilidad aún mayor en Venezuela”.