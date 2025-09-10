De Zacatecas al Senado y la Suprema Corte: ¿Quiénes integran la ‘dinastía’ Monreal y qué cargos tienen?

Un nuevo escándalo en la familia de Ricardo y Saúl Monreal saltó a nivel nacional, luego de que el senador, Saúl, dijera que su hermano, David, quien es gobernador de Zacatecas, era manipulado por un grupo en Morena que tenía intereses en contra de los del pueblo.

Además de dicha acusación, Saúl Monreal aseguró que estaba dispuesto a contender por la gubernatura de Zacatecas, incluso sin respetar la ley contra el nepotismo que aplica a partir de 2027 para Morena.

En medio del caos, la presidenta Claudia Sheinbaum reprobó la actitud de Saúl Monreal, y mencionó que no está de acuerdo con su postura, ya que en Morena se modificaron los estatutos a fin de que no existan casos de nepotismo, por lo que Saúl Monreal no podría representar a Morena con tal de suceder a su hermano, y si quiere el cargo, deberá esperar hasta 2033.

Aunque las acusaciones de Saúl Monreal abren la puerta a una ruptura con Morena, Ricardo Monreal, el líder de la ‘dinastía’, señaló que hay unidad en el partido; sin embargo, él y sus nueve hermanos involucrados en la política deberán acatar los estatutos de la 4T antes de pensar en ocupar un cargo.

La ‘dinastía’ Monreal y su influencia en Zacatecas

Desde los años noventa, Ricardo Monreal y sus hermanos y familiares han tomado cargos públicos importantes en Zacatecas, desde la gubernatura de la entidad hasta las presidencias municipales de Fresnillo y otros puestos dentro de instituciones.

El primero de ellos fue Ricardo Monreal, quien entró al poder en 1998 y terminó su mandato en 2004. Ahora el gobernador es David Monreal, quien entró en 2021 y terminará su ciclo en 2027.

En el caso de Fresnillo se suman más de los Monreal, siendo Rodolfo el primero en encabezar el gobierno entre 2004 y 2007, para que luego lo sucediera David Monreal de 2007 a 2009, y que nueve años más tarde, en 2018, entrara al poder Saúl Monreal, quien estuvo en el cargo hasta el año pasado.

A esto se puede sumar la influencia de los Monreal a nivel legislativo, desde Saúl Monreal como uno de los senadores de Morena hasta Ricardo Monreal siendo el referente de Morena en el Senado en el sexenio pasado y ahora en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la influencia de los Monreal va más allá, ya que el resto de sus hermanos está en otros cargos dentro de Zacatecas y en otros estados, un ejemplo de ello es el propio Ricardo Monreal, que fue alcalde de la Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Ellos son los hermanos de Ricardo Monreal involucrados en la política

Ricardo Monreal tiene 13 hermanos, nueve de ellos involucrados en la política junto con él.

Algunos trabajan como asesores, mientras que otros se desarrollan en puestos altos de instituciones, siendo David Monreal el único gobernador actualmente.

Ellos son los hermanos de la ‘dinastía’ Monreal: