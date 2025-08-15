Monreal insiste en el consenso

Ante las insistentes críticas y descalificaciones de la oposición contra la propuesta de reforma electoral de Sheinbaum, el líder morenista, Ricardo Monreal, de nuevo llamó a la calma. Indicó que tendrá la presidenta la facultad de nombrar una comisión, podrá presidirla Pablo Gómez, “pero es el Congreso el que va a definir”, “sus alcances, sus límites y su contenido”, reiteró. “La última palabra la tiene el Congreso y aquí vamos a deliberar y mi intención es lograr un consenso amplio, primero con el PT y el Verde, pero no excluir ni al PAN, ni al PRI, ni a MC, todos lo necesitamos”, remarcó.

La ‘4T’ lo hace de nuevo: inaugura dos veces una obra

A la ‘4T’ ya se le está haciendo costumbre inaugurar dos veces una obra. Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum dio inicio a las funciones en la Cineteca Nacional Chapultepec, una obra que su predecesor Andrés Manuel López Obrador había inaugurado en septiembre de 2024. Aunque elexpresidente cortó el listón de la obra hace 11 meses, la Cineteca de Chapultepec no proyectaba películas, aún tenía obras visibles y los visitantes se iban decepcionados. No descarte oootra inauguración cuando se proyecte la primera película.

“Espina” panista a Manuel Espino

En una pública zarandeada que la aguerrida diputada panista María Elena Pérez-Jaén puso al ex presidente nacional de su partido y hoy morenista, Manuel Espino Barrientos, lo provocó y le dijo que, si tiene sospechas de Adán Augusto López por sus vínculos con La Barredora, “espínese, atrévase, tenga el valor y apoye el Punto de Acuerdo que presenté ante la Permanente para que Adán deje su cargo”. En conferencia, le exigió también “espínese y apoye para que proceda mi propuesta de que el general Audomaro Martínez comparezca” y explique por qué omitió actuar contra ese grupo criminal en Tabasco.

Noroña y sus “carnales”

Ignacio Mier, vicecoordinador de los senadores de Morena, lanzó una felicitación a su “carnal” Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, por su informe legislativo. Aunque no tan carnal, pues fue de los grandes ausentes. “Conocimos la otra faceta: el legislador, el concertador y el que puede llevar una asamblea compleja”, resaltó en su X. Por cierto, el aún presidente del Senado comentó que Adán Augusto López, coordinador guinda, le preguntó si estrenó traje para su informe, pero no fue así, sino que usó el que compró para el aniversario de la Constitución, en febrero pasado.

“Jalón a la izquierda” al futuro ministro presidente

Duro tundieron en redes sociales al presidente electo de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y al diputado Ricardo Monreal, con críticas de que al nuevo ministro “lo manipulan” y que en su visita a San Lázaro hasta “lo jalaron hacia la izquierda” morenista. Entre risas y en un juego de palabras, Monreal tuvo que explicar ayer que “el jaloneo al presidente Hugo Aguilar Ortiz no hay que verlo como una descortesía, ni mucho menos como una falta de respeto, fue una manera amigable para evitar que tomara un pasillo equivocado; estaba a la derecha y debíamos ir por la izquierda”. Ya más serio, garantizó que “habrá respeto absoluto entre poderes, lo ratifico”.

Ve Morena a la oposición negada al debate

Fuerte criticó en “La Moreniza” Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, a la oposición, a quien dijo que “está negada al debate” con sus spots en contra de la reforma electoral. “Es una oposición negada a que haya un debate abierto, plural sobre la reforma electoral. Ricardo Anaya estuvo refugiado en Atlanta durante seis años, acusado de lavado de dinero, y regresa México, pero con fuero como plurinominal. Alito Moreno, primero de la lista plurinominal del PRI; Marko Cortés, quien era dirigente del PAN, el primero en la lista plurinominal”. Pues así cómo van a querer, estimó.