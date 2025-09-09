¿Quién es Gerardo García Marroquín, cuñado de Ricardo Monreal que trabaja en la Suprema Corte?

Gerardo Marroquín ha centrado su trayectoria en el Derecho electoral y desde hace unos días se incorporó a la nueva Suprema Corte de Justicia. (Fb: Gerardo García Marroquín)

Gerardo García Marroquín es un nombre que resuena en el ámbito del derecho electoral en México. Hasta hace unas semanas, se desempeñaba como Fiscal Especial de Delitos Electorales en la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, su carrera ha estado marcada por desafíos y polémicas, especialmente por su relación familiar con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

El pasado 1 de septiembre Gerardo García anunció que se incorpora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y más tarde fue integrado como parte del equipo cercano del nuevo ministro presidente, Hugo Aguilar.

“Me integro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un momento histórico para el país. Por primera vez, las y los ministros de la SCJN han sido elegidos mediante voto popular, reflejando un cambio profundo en la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía“, publicó en sus redes sociales.

¿Qué sabemos de Gerardo García Marroquín?

Gerardo García Marroquín es un reconocido profesional en el campo del derecho, con un enfoque particular en el derecho electoral.

Su formación académica incluye un título de Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Maestro y Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, además de una especialización en Derecho Parlamentario.

A lo largo de su carrera, ha ocupado diversos cargos en instituciones públicas, lo que le ha permitido acumular una vasta experiencia en el área.

García Marroquín también tiene trayectoria en el ámbito electoral. Desde 2013 hasta 2014, fue Ministerio Público Federal, y luego se unió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Como Fiscal Especial de Delitos Electorales, García Marroquín se encargó de investigar y perseguir delitos electorales en el país. También participó en el despliegue ministerial en los 32 estados durante la elección judicial.

Esto sabemos de la relación familiar de Gerardo García con Ricardo Monreal

Uno de los principales retos en la carrera de Gerardo García Marroquín ha sido su relación familiar con el político Ricardo Monreal.

En 2018, intentó ser magistrado electoral, pero su postulación fue retirada por el Senado debido a la posibilidad de un conflicto de interés, a petición del propio Monreal.

Esta situación ha generado controversia y ha puesto en entredicho su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Recientemente, la incorporación de Gerardo García Marroquín al equipo de Hugo Aguilar levantó dudas sobre la imparcialidad de la Corte, dado que García Marroquín es cuñado del diputado Ricardo Monreal.

Este tipo de vínculos familiares en cargos de poder ha generado un debate sobre la ética y la transparencia en el sistema judicial mexicano.