Quieren a Monreal para negociar la electoral

Dirigentes y legisladores federales del PAN y el PRI plantean que, para el diálogo y negociación de la reforma electoral, si es que la hay y participan, prefieren que sea con el líder de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal. “No vamos a ir con los que ya amenazaron que van con la aplanadora (Pablo Gómez), iremos sólo con quien afirma que la reforma electoral se tiene que construir con diálogo”, deslizó el coordinador de los diputados azules, el yucateco Elías Lixa, en referencia al líder morenista en San Lázaro. “Para dialogar y acordar, Morena debe tener legisladores y políticos como el doctor Ricardo Monreal”, terció el líder priista, Rubén Moreira, visión que, dijo, comparte el dirigente nacional de su partido, Alito Moreno. Ahora falta ver qué quiere Morena.

INE se desmarca de la iniciativa de Claudio X.

Luego de que se anunció que el INE había ‘validado’ la iniciativa de reforma electoral promovida por el empresario Claudio X. González a través de su organización Salvemos la Democracia, el instituto salió a desmarcarse y a precisar que sólo acreditó que la organización reunió el número de firmas necesarias para que se discuta la reforma, no así que haya validado su contenido. La distancia la marca el INE en un momento en el que Morena y aliados buscan cualquier motivo para criticar al organismo que encabeza Guadalupe Taddei y justificar su transformación en la reforma electoral.

Denuncias en el OIC de Cofepris

Vaya, la Cofepris sigue dando de qué hablar. Apenas el primer día de este año tomó posesión su nuevo titular, Víctor Hugo Borja, para sustituir a Armida Zúñiga, que fue objeto de críticas de diversos ámbitos. Ahora, trabajadores de la dependencia reportaron presuntos abusos, acoso laboral y uso arbitrario del poder al interior de su Órgano Interno de Control. Según testimonios diversos, desde el arribo de su titular en 2025, Heidi Jiménez Reyes, el OIC se habría convertido en un espacio de hostigamiento: jornadas excesivas, gritos, funciones denigrantes para personal operativo y la supuesta obligación de pagar cursos externos con dinero propio. El resultado, afirman, ha sido una fuga constante de personal. Veremos si la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro, toma cartas en el asunto.

Se aferra Lobito a curul de la CDMX

Al diputado suplente capitalino de Morena Víctor Hugo Lobo Rodríguez, El Lobito, hijo del hoy también diputado federal morenista Víctor Hugo Lobo Román, le gustó el poder, el fuero y la buena vida. Tan es así, que al llegar el legislador propietario, Gerardo González García, que andaba con licencia, Lobo Rodríguez trató de impedirle el paso a la sede del Congreso de la CDMX. González García denunció que El Lobito mandó hasta golpeadores civiles para que le impidieran su ingreso, lo que desató una riña con golpes y agresiones verbales a las afueras de la sede legislativa.

Abogado de Rosario defiende ahora a marinos huachicoleros

El abogado Epigmenio Mendieta emitió ayer un comunicado en defensa de sus clientes, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del ex titular de la Marina Rafael Ojeda. El litigante dijo que sus clientes, aunque son acusados de liderar una red de huachicol fiscal, éstos no han causado baja de la Semar por lo que siguen gozando de derechos y obligaciones, incluido el cobro de su salario. Mendieta es un connotado abogado que ha tenido victorias legales como sacar de prisión a Rosario Robles, ex titular de la Sedesol y Sedatu, imputada por la Estafa Maestra. O sea, del tema algo le sabe, ¿no?