La vergüenza de la política mexicana

Hay momentos en la vida pública de nuestro México que no provocan otra cosa más que vergüenza. Pena ajena, sí, pero también propia, porque al final del día, nuestros representantes, sin importar el color de su partido, los elegimos nosotros, y su actuar refleja el nivel de putrefacción en la que ha caído la nación.

No es un secreto que el Parlamento debería ser un espacio de discusión e importante deliberación. Ahí se determina nuestra norma, se deciden rumbos, se establece la visión de todo un país. Pero lo que vemos en la realidad es otra cosa: senadores y diputados convertidos en payasos de circo, subiéndose al ring en un lugar de respeto, protagonizando peleas a golpes, insultos, empujones y espectáculos propios de programa estilo “Sabadazo”.

¿Y cuál es el mensaje que mandan al pueblo mexicano? Simple: que la política ya no es debate, no es razón, no es construcción; sino que es, simple y llanamente, un circo. Un circo mal armado en el que los políticos, supuestos “servidores públicos”, pagados con los impuestos de todos, se comportan como animales.

Lo más grave es que da igual si hablamos de Morena, del PRI, del PAN, del PRD o de Movimiento Ciudadano; si todos son la misma bazofia, todos son tallados con la misma moneda, y sus colores se caen cuando, de todos, la conducta es la misma. Hombres y mujeres incapaces de sostener un argumento con firmeza, recurriendo a dramas de telenovela para hacerse escuchar y llamar la atención. Siguen siendo un puñado de niños de secundaria sedientos de atención.

Noticia de última hora: señores “servidores públicos” (políticos de hueso colorado), el pueblo no empatiza con ustedes, el pueblo pensante los aborrece y sencillamente se burla de ustedes. Pero no se queden ahí; ustedes, Parlamento mexicano, se han convertido en el hazmerreír a nivel global.

¿Qué futuro puede tener un país en el que los encargados de legislar no saben conducirse ni con la mínima decencia? La Cámara de Diputados y el Senado de la República se han convertido en escenarios donde se exhibe lo más bajo de la sociedad mexicana, pura miseria.

El pueblo mexicano merece respeto. Los legisladores no fueron elegidos para ir de arrastrados a fingir que protegen al país aventándose sillas y repartiendo manotazos.

Se eligieron para legislar, para defender causas, para debatir con altura. Pero la política mexicana se reduce cada vez más a espectáculos televisivos donde lo único que se exhibe es la podredumbre de lo más bajo de México.

Es una vergüenza, además, que estas escenas se normalicen. Que los propios partidos políticos las justifiquen y luego las utilicen como propaganda. Hablemos claro: ni Alito ni Noroña; los dos son la misma mugre, pero con diferente camiseta, ambos equipos patrocinados por el cinismo y la hipocresía. Mexicanos, los dos personajes son la misma cosa, no se dejen engañar…

Sin embargo, detrás de esta vergüenza se esconde una verdad todavía más dolorosa: muchos mexicanos se lo toman personal; es tristísimo observar cómo hay gente que aún cree que cualquiera de estos dos indeseables se preocupa por ellos.

A ti, mexicano, que crees que uno de estos dos te representa, te cuida y busca proteger tus intereses, déjame decírtelo en todas sus letras: NO LES IMPORTAS, no les sumas ni les restas y, si mañana dejas de existir, ninguno de ellos se percataría.

Señores, es solo pensar un poquito. Usen su cerebro:

¿Cuánto tiempo les toma a ustedes, mexicanos, que los atiendan en el IMSS? Mientras que a la botarga con camiseta verde le pusieron collarín y “cabestrillo” en segundos…

¿Cuánto tiempo y esfuerzo se les exige a ustedes, mexicanos, para presentar una denuncia ante el Ministerio Público? Y Noroña los invocó y llevó ante su presencia para denunciar a su “contrario”…

¿Qué visibilidad ha dado el gobierno federal a la maestra asesinada cobardemente en Veracruz y a los cientos de miles de mexicanos víctimas de la delincuencia? Y nuestra presidenta le da más visibilidad a este par de arrastrados, que más se asemejaron a dos marranitos revolcándose en el lodo…

Mientras México enfrenta problemas de inseguridad, pobreza, desempleo, corrupción y violencia, nuestros legisladores se entretienen montando espectáculos que desgarran la dignidad del país. Y después tienen las agallas de hablar de “respetar la investidura” y de “honrar al pueblo”. ¿Con qué cara?

Ya ni siquiera les digo, mexicanos, que es momento de levantar la voz, pues ese tiempo empezó hace mucho. Pero sí les pido de corazón que abran los ojos. Repito: ni Morena, ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni Movimiento Ciudadano. Ninguno de estos partidos se preocupa por ustedes, ninguno de estos partidos proviene de distinto molde.

Y sé que es posible que con mis palabras pise callos, pero antes de hacer sus berrinches que esta clase política está acostumbrada a hacer, pregúntense si no les ofende más bien porque les queda el saco.