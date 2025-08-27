¿Balacera en Metro Normal? Esto sabemos del asalto en Centro Histórico

El Metro de la CDMX detuvo la circulación de trenes en la estación del Metro Normal tras una serie de hechos violentos (imagen ilustrativa).

Usuarios reportaron disparos en la estación Normal, de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, resultado de una serie de hechos violentos en el Centro Histórico de la capital del país.

Cerca de las 17:30 horas de este martes 26 de agosto, el Metro detuvo la circulación de trenes entre Normal y San Cosme debido a la persecución de dos sujetos implicados en un delito. En ese momento, las autoridades aclararon que los hechos violentos no ocurrieron dentro de la estación, sino a unos cuantos kilómetros de distancia.

"No hubo detonaciones y ninguna persona lesionada dentro de las instalaciones“, explicó el Metro tras el operativo para detener a las dos personas.

¿Cuál fue el ataque armado que derivó en la detención de dos sujetos en Metro Normal?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), todo comenzó en el Centro Histórico, específicamente entre las calles de República de Cuba y Allende.

La víctima fue una mujer extranjera, que había ido al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a cambiar divisas y que regresaba desde Santa Lucía a la zona donde se ubica un hotel.

Cuando bajaba del auto, uno de los hombres detenidos se le acercó, la sometió y le robó su bolso de mano. Posteriormente le disparó en el abdomen y huyó a bordo de una motocicleta, donde lo esperaba una mujer.

Derivado de esos hechos, es posible que las personas implicadas directa e indirectamente con el asalto hayan sido perseguidas y detenidas al interior de la estación Normal del Metro.

La mujer de 35 años, víctima del ataque, fue trasladada a un hospital, mientras que las autoridades dieron parte al Ministerio Público para las investigaciones.

Aunque el Metro informó que en sus instalaciones se dio la ubicación de las personas relacionadas con el asalto y las detonaciones de arma de fuego, no confirmó detención alguna, mientras que la SSC tampoco, por lo que se espera que con las investigaciones ubiquen a los responsables del asalto.