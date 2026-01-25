Simón Levy la libra por ahora: No será extraditado a México, informa Portugal

Simón Levy Dabbah es un empresario y abogado mexicano, que enfrenta cargos en la CDMX por los delitos de daño a propiedad ajena y amenazas. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

El Tribunal de Apelación de Lisboa resolvió declarar no admisible la solicitud de extradición presentada por el gobierno de México contra Simón Levy Dabbah, de acuerdo con un documento oficial fechado el 30 de diciembre de 2025.

La determinación se basó en una causa de rechazo prevista en el tratado de extradición vigente entre ambos países y derivó en el archivo definitivo del procedimiento en Portugal.

El documento, emitido por la 9ª Sección del tribunal de apelación de Lisboa y firmado por la procuradora general adjunta Milena Rebelo, señala que la Ministra de Justicia de Portugal consideró cumplidos los supuestos legales para rechazar de manera obligatoria la petición mexicana.

Con ello, las autoridades portuguesas concluyeron que el caso no podía avanzar y ordenaron cerrar el expediente sin autorizar la entrega del ciudadano mexicano.

La resolución aclara que el rechazo a la extradición no implica una exoneración respecto de los señalamientos que existen en México, sino únicamente que Portugal no dio curso al pedido presentado por el Estado mexicano.

Simón Levy Dabbah es un empresario y abogado mexicano, conocido por su participación en proyectos de inversión y por ocupar cargos públicos como ser subsecretario de Turismo durante el sexenio de López Obrador.

El abogado enfrenta acusaciones por los delitos de daño a la propiedad ajena y amenazas, derivadas de un conflicto relacionado con un inmueble en la Ciudad de México.

¿Cómo fue la polémica del arresto de Simón Levy en Portugal?

En octubre de 2025, el caso de Simón Levy Dabbah tomó relevancia pública luego de que autoridades mexicanas informaron que el exsubsecretario de Turismo se encontraba en Portugal, donde enfrentaba un procedimiento relacionado con una solicitud de extradición.

La versión oficial contrastó de inmediato con las declaraciones del propio Simón Levy, quien negó estar detenido y afirmó, en distintos mensajes en redes sociales y entrevistas con medios de comunicación, que se encontraba en Estados Unidos.

Durante varios días, Simón Levy Dabbah sostuvo públicamente que estaba en Washington, D.C., y que no existía ninguna detención ni restricción en su contra en territorio europeo.

La polémica creció cuando reportes periodísticos documentaron que Simón Levy Dabbah sí se encontraba en Portugal, incluso en instalaciones hoteleras de Lisboa, lo que contradijo su versión inicial sobre su supuesta estancia en Estados Unidos.

A partir de esa información, se reforzó la narrativa de que el empresario buscó minimizar o desmentir públicamente su situación legal mientras se resolvía el trámite en el extranjero.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) señaló el miércoles 29 de octubre que Simón Levy fue detenido en Portugal con el propósito de atender una solicitud de extradición y que permanece bajo medidas cautelares, mientras las autoridades de ese país mantienen en curso el trámite correspondiente.