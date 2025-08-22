Masacre en Los Cantaritos: Detienen a ‘El Chispa’, tercer implicado en el multihomicidio en Querétaro

Suman tres autores materiales involucrados en la masacre del bar Los Cantarios; el último fue 'El Chispa'. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Fiscalía de Querétaro)

Jorge Luis ‘N’, alias ‘El Chispa’ o ‘El Snoopy’, fue capturado como probable autor del homicidio de 10 personas, ocurrido el 9 de noviembre de 2024 en el bar Los Cantaritos, en la capital de Querétaro.

La Fiscalía del estado informó que Jorge Luis ‘N’ también está acusado por la tentativa de homicidio de otras 10 personas.

Con esta detención, suman tres los presuntos responsables detenidos por esta masacre.

¿Cómo fue la captura de “El Chispa”?

El fiscal general de Querétaro, Víctor Antonio De Jesús Hernández, confirmó que la captura se realizó durante la madrugada del viernes 22 de agosto de 2025, mediante un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales.

El despliegue policial permitió cumplir una orden de aprehensión contra Jorge Luis ‘N’, señalado como autor material del multihomicidio. La detención ocurrió durante un cateo a un inmueble ubicado en la colonia Santa Mónica, en la capital queretana.

En conferencia de prensa, el fiscal explicó que se realizaron cateos en 13 inmuebles distribuidos en distintos municipios del estado durante el operativo de captura.

Como resultado, las autoridades aseguraron narcóticos y armas, además de detener a cuatro personas más, puestas a disposición por diversos delitos.

Jorge Luis ‘N’ es el tercer detenido relacionado con la masacre en el bar Los Cantaritos. Los otros dos presuntos autores materiales fueron detenidos el 21 de noviembre de 2024.

El fiscal indicó que ‘El Snoopy’ enfrentará proceso penal por homicidio y tentativa de homicidio ante la autoridad judicial correspondiente.

Con esta detención, dijo el fiscal, “se reafirma el compromiso de realizar investigaciones exhaustivas para esclarecer los delitos y garantizar justicia a las víctimas y sus familias”.

Masacre en bar Los Cantaritos estremece a Querétaro

La noche del sábado 9 de noviembre de 2024, al menos cuatro hombres, tres de ellos armados, atacaron el bar Los Cantaritos. El ataque dejó un saldo de 10 personas muertas y 13 heridas.

En menos de un minuto, tres agresores descendieron de una camioneta y dispararon con rifles contra los clientes del lugar, mientras otro sujeto permanecía en el vehículo para facilitar la huida.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo uno de los atacantes regresa al lugar para rematar a varias víctimas que ya se encontraban en el suelo, durante la masacre perpetrada en la avenida Lic. Manuel Gómez Morín.

Cronología de la masacre del bar Los Cantaritos

Cerca de las 21:00 horas, un comando armado arribó en una camioneta a las instalaciones del bar. Al descender, comenzaron a disparar contra los clientes que estaban sentados.

Algunos intentaron tirarse al suelo, pero varios fueron atacados sin oportunidad de escapar. El ataque fue directo, brutal y dejó numerosas víctimas en pocos segundos.

Una de las versiones iniciales indica que el ataque iba dirigido contra un empresario originario de Guanajuato, dueño de un nuevo establecimiento en la zona llamado “Mr. Barbas”.

Según reportes, el hombre se trasladó a Querétaro luego de sufrir atentados en Celaya, en medio de la violencia que afecta a esa región. Su intención era abrir un centro nocturno en la capital queretana.