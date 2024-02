Detienen a hombre que disparó 17 veces afuera de concierto de Laura Pausini

Las fuerzas de seguridad francesas detuvieron a un hombre quien, con un arma semiautomática, disparó en al menos 17 ocasiones en las inmediaciones de un recinto de París en el que se celebraba un concierto de la cantante italiana Laura Pausini, luego de que los guardias no lo dejaran ingresar.

Los hechos ocurrieron en torno, a las 20.00 horas del lunes, junto al Accor Arena. El sospechoso, del que no ha trascendido identidad, se presentó en los accesos VIP, donde fue rechazado por los agentes que custodiaban la entrada, informaron fuentes oficiales al diario ‘Le Parisien’.

Posteriormente, el sujeto se dirigió hacia una salida de emergencia ubicada a unos cien metros y abrió fuego en reiteradas ocasiones contra una puerta de cristal. Los guardias lograron que depusiera el arma, sin que nadie resultase herido como consecuencia de este incidente.

El individuo también portaba un cuchillo y, según otras fuentes consultadas por el periódico ‘Le Figaro’, gritó una serie de incoherencias relativas a distintos temas, desde que estaba de acuerdo con la protesta de los agricultores a que buscaba “cambiar el mundo”.

Al respecto, la cantante comentó hace unas horas que no tuvo conocimiento del incidente, sino hasta este martes 13 de febrero, tras leer las noticias en diferentes medios de comunicación, así como los comentarios de sus seguidores.

“Como tengo familiares, amigos y fans alarmados por las noticias que circulan sobre París, siento que debo intervenir. Sobre todo porque lo que leo que me dicen no corresponde exactamente con lo que pasó. He estado leyendo sobre ello en las últimas horas. Anoche (¡y tanto yo como el público presente lo descubrimos como ustedes hoy!) afuera del pabellón de deportes donde se celebró mi concierto en París, un hombre en estado de confusión disparó contra una de las puertas secundarias del pabellón de deportes y fue arrestado. Ninguno de nosotros notó nada. El espectáculo empezó y terminó sin que supiéramos nada y sin ningún problema. Repito, yo mismo lo descubrí hoy por los periódicos. El incidente no tuvo nada que ver con nuestro recorrido. No hay más noticias. Un beso”, escribió la cantante a través de X.

