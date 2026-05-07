Wall Street abre mixto en espera de más información sobre acuerdos entre Irán y EU: ¿Cómo opera HOY?

Wall Street opera con movimientos mixtos, mientras se mantienen a la espera de novedades sobre la evolución de los posibles acuerdos entre Estados Unidos e Irán, para detener la guerra en Medio Oriente.

En Wall Street el Dow Jones es el único que baja 0.07 por ciento, a 49 mil 870.21 puntos, mientras que los incrementos son de 0.68 por ciento para el Nasdaq, que alcanzan los 26 mil 12.06 enteros, y el S&P 500 con 0.13 por ciento más, ronda en las 7 mil 376.46 unidades.

“Si el estrecho de Ormuz se abriera por completo pronto, el potencial alcista para las acciones globales podría parecer limitado dado el reciente repunte. Sin embargo, el repunte desde el punto más bajo alcanzado a finales de marzo se ha visto impulsado por otro auge en los sectores tecnológicos, que han dejado otros rezagos”, dijo a Bloomberg John Higgins de Capital Economics.

Del lado de Europa las caídas son de 1.29 por ciento, para el FTSE 100 de Londres, que ronda en las 10 mil 305.59 unidades, el CAC 40 de Francia resta 0.71 por ciento, con 8 mil 240.72 puntos, el DAX en Alemania cede 0.70 por ciento, con 24 mil 747.04 enteros, y el IBEX 35 de España con 0.12 por ciento a la baja, se coloca en las 18 mil 80.10 unidades.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan aumentos con 0.37 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 70 mil 112.47 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 405.56 enteros, sube 0.48 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 91.72 dólares por barril, ya que baja 3.54 por ciento, mientras que el Brent con 3.54 por ciento menos, cotiza en los 97.57 billetes verdes por unidad.