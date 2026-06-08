Early Institute, Alumbra e ILAS lanzan campaña de prevención para proteger a niñas, niños y adolescentes durante el Mundial

La campaña surge también a partir de hechos que han conmocionado a la opinión pública, incluyendo casos en los que menores de edad han sido víctimas de violencia sexual.

Bajo la premisa de que tu voz es escudo y hablar a tiempo salva vidas, las organizaciones de la sociedad civil, Early Institute, Alumbra e ILAS, a través de su plataforma VigÍA, lanzan la campaña de prevención de la violencia sexual infantil en el contexto del Mundial 2026. Llaman a madres y padres de familia, tutores y cuidadores a romper el silencio y advierten que los agresores se esconden donde menos se piensa, incluso en casa.

Por nuestras niñas, niños y adolescentes: si sospechas, actúa ahora y quita poder al monstruo del silencio. Callar lo acerca; hablar lo debilita, expresaron las agrupaciones. Estamos llamados a la responsabilidad colectiva y a proteger a la infancia en todo momento, especialmente en entornos de festejo públicos y privados, como los que se generarán durante la Copa de fútbol.

La campaña “Hagamos equipo en casa. El silencio no protege” está enfocada en promover la supervisión activa y la corresponsabilidad en torno al cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes en casa.

Incluye el llamado a la acción hacia personas responsables del cuidado de este segmento de la población para que redoblen la comunicación y la atención en torno a ella, en particular durante actividades o reuniones donde conviven con adultos, toda vez que la evidencia indica que la gran mayoría de agresiones ocurre en entornos de confianza para las víctimas.

Existe un riesgo que daña a niñas, niños y adolescentes y se alimenta del silencio: cada secreto, cada mirada esquiva lo fortalece. No mires hacia otro lado: informa, denuncia y protege.

Juntos, con voz y acción, hacemos que el monstruo del silencio pierda y la infancia recupere su seguridad, alertaron Early Institute, Alumbra e ILAS, organizaciones enfocadas en la prevención de la violencia sexual infantil.

Atención y cuidado son prioridades permanentes, incluso durante celebraciones colectivas.

La iniciativa parte de una realidad preocupante: aproximadamente el 85 por ciento de los casos de violencia sexual infantil ocurre dentro de entornos de confianza, principalmente en casa. Durante eventos deportivos, celebraciones y reuniones familiares, la atención de los adultos suele concentrarse en el acontecimiento principal, generando momentos de menor o escasa supervisión para niñas, niños y adolescentes.

La campaña surge también a partir de hechos que han conmocionado a la opinión pública, incluyendo casos en los que menores de edad han sido víctimas de violencia sexual mientras los adultos responsables se encontraban distraídos observando eventos deportivos o de otro tipo. Estas situaciones evidencian la necesidad de fortalecer la cultura de prevención, supervisión activa y corresponsabilidad en torno al cuidado de la infancia, de manera especial en casa.

De acuerdo con información generada por la plataforma Alumbra-Early Institute, https://www.alumbramx.org, las estadísticas oficiales indican que las niñas son las principales víctimas y hacia ellas se ejercen diversos tipos de violencia, desde la emocional hasta las agresiones sexuales. Los perpetradores aprovechan espacios de confianza natural de sus víctimas y el secreto con el que las intimidan y amenazan se vuelve un determinante de agresiones continuas.

Cuando las personas vuelcan su atención a un partido, la protección de la infancia no puede ponerse en pausa. Cada niña y cada niño merecen que exista un adulto atento a su bienestar y seguridad, señalan las organizaciones participantes.

A través de materiales informativos, acciones de sensibilización y recomendaciones dirigidas a familias y cuidadores, la campaña busca colocar en la agenda pública la importancia de prevenir la violencia sexual infantil y reforzar la responsabilidad colectiva en la protección de niñas, niños y adolescentes en sus entornos inmediatos.

“Hagamos equipo en casa. El silencio no protege”, precisaron las organizaciones citadas, no es un simple mensaje, es un llamado urgente a madres y padres de familia, tutores y toda persona responsable del cuidado de niñas, niños y adolescentes, a concientizar sobre la gravedad del problema de la violencia sexual infantil y a fortalecer la responsabilidad colectiva como escudo protector, en todo momento, en todo sitio, en todo tipo de convivencia social, todo tipo de entornos, particularmente en casa.

Early Institute: Centro de investigación especializado en primera infancia y desarrollo humano.

Alumbra: Iniciativa dedicada a la prevención de las violencias contra niñas, niños y adolescentes.

ILAS AC: Organización enfocada en la prevención del abuso sexual infantil, sensibilización social e incidencia pública.

VigÍA: Iniciativa tecnológica impulsada por ILAS AC para fortalecer la prevención y detección temprana de riesgos para la infancia.