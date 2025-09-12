Recomiendan impulsar ventas mediante Whatsapp

Whatsapp no solo es una aplicación para que las personas mantengan una comunicación con sus conocidos o contactos, sino que ahora las empresas pueden utilizarla como una nueva opción para mejorar de manera importante sus ventas, señaló Daniel Black, GM de nuevos productos en Treble.

Dijo que Guadalajara, Monterrey, Querétaro, León, Puebla, Tijuana y Cancún concentran redes multi‑sucursal de salud, automotriz, inmobiliario y joyería y profesionalizar WhatsApp tiene una ventaja operativa clara: equipos distribuidos, tickets relevantes y clientes que ya prefieren el canal.

“La ganancia está en coordinar todo con un solo “cerebro”, medir tiempos de respuesta por ciudad y sucursal, y ajustar mensajes según comportamiento local, lo que convierte la expansión regional en una decisión de gestión, no de intuición”, indicó.

“Lo que ofrecemos es un producto para que las empresas pueden conectar con muchísima gente por WhatsApp, y si bien no somos la única empresa que maneja una plataforma de WhatsApp, lo que nos diferencia es que nuestra plataforma facilita mucho el envío de mensajes masivos y mensajes que son muy automatizados”, explicó Black.

Comentó que hay muchas plataformas de WhatsApp como respuestas automáticas que son muy sencillas, pero la gente quiere Treble, ya que utilizan su plataforma para crear campañas que son divertidas y poder agendar citas y lograr una transacción por WhatsApp.

“Tenemos muchos clientes en México, éste es nuestro tercer país, el primero es Brasil y el segundo es Colombia y en la Ciudad de México tenemos clientes como la Universidad Cuauhtémoc, ITAM, Auto Partes y Más, que tiene muchas sucursales en Monterrey.

Dijo que lo que manejan en Treble es su plataforma encima de lo que se llama WhatsApp, algo que se llama WhatsApp Business Api, que es muy parecido al WhatsApp personal pero que es manejado por un negocio o empresa.

“Con WhatsApp Business Api lo que utilizamos es un poco más allá de mensajes simples, ya que se pueden enviar campañas masivas sin el riesgo de ser bloqueado y esto es lo que permite conexiones con otras herramientas de marketing, otras plataformas para mensajes masivos, para flujos automáticos”, destacó.

“En México, por ejemplo, uno de nuestros clientes es Dentalia, la cadena de clínicas dentales y nuestra plataforma les incrementa en 30 por ciento las confirmaciones de citas y los tiempos de respuesta bajaron hasta en 95 por ciento al integrar WhatsApp de negocios, incrementando en ese porcentaje sus ventas, pues las citas que no se cancela implican una venta segura”, indicó.

“Con el ITAM, el cual utiliza nuestra aplicación para sus alumnos de postgrados, mediante la cual da información sobre programas que ofrece, todos los detalles para inscripción, proceso de admisión , nos utiliza de una forma masiva y al final de cuentas ellos están vendiendo programas de postgrado y nuestro producto les facilita esto”.

Otro de sus clientes es Joyerías Bizarro, los cuales registraron directamente un retorno en su inversión del 300 por ciento mediante campañas vinculadas a WhatsApp después de pasar de un inbox informal y ahora manejan Treble para hacer ventas asistidas por medio de esta aplicación.

Respecto a los costos, Black comentó que contrario a la competencia y si para comenzar quieres enviar hasta mil conversaciones al mes con una plataforma básica no tiene costo, pues ofrecen su plataforma sin costo solo para probar, pero puedes probar de manera interrumpida si así lo quieren.

“Yo no espero que alguien pague por algo experimental y para muchas empresas el WhatsApp Business es experimental y quieren ver cómo funciona la aplicación en su negocio, y si tienen buenos resultados y quieren algo más completo ahí ya tienen un costo que va desde 49 dólares al mes”.

Explicó que por este precio, ahora los clientes pueden enviar hasta cinco mil conversaciones al mes, pueden entrar en su grupo de WhatsApp para soporte técnico, hacer un bloque de WhatsApp según les convenga.

El directivo comentó que el 60 por ciento de las empresas que inician con el nivel de aplicación gratuita, después de seis meses optan por comprar una versión más avanzada.

Dijo que actualmente tienen alrededor de mil clientes, de los cuales cerca de 300 están usando la aplicación de manera gratuita.