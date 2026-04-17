La CIA tiene información sobre amenaza a candidato presidencial de Colombia: Petro

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que la CIA tiene información sobre un posible atentado contra un candidato colombiano.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este viernes que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos tiene “datos reales” sobre un posible plan para atentar contra el candidato presidencial Iván Cepeda, del partido izquierdista Pacto Histórico, del que hace parte el mandatario.

“Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, expresó Petro en X, donde no dio más detalles sobre quién quiere atacar al candidato izquierdista.

Cepeda lidera la intención de voto de todas las encuestas para las elecciones de Colombia del próximo 31 de mayo, seguido del abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático.

Petro, que está en Barcelona (España), comentó una noticia sobre una advertencia que hizo un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, a quienes intenten atentar contra los candidatos presidenciales colombianos, y agradeció al presidente Donald Trump “su apoyo a unas elecciones libres”.

Durante esta campaña fue asesinado el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, quien murió en agosto del año pasado, dos meses después de ser gravemente herido con dos disparos en la cabeza durante un mitín político en Bogotá.

Ese magnicidio es considerado uno de los hechos más graves contra la democracia colombiana en las últimas décadas y ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad de los líderes políticos en el país.

Igualmente, la senadora Valencia recibió el fin de semana pasado una amenaza de muerte mediante la difusión en redes sociales de la imagen de una corona fúnebre que simula su fallecimiento, lo que desató una ola de rechazo en Colombia.

El montaje muestra una fotografía en blanco y negro de la candidata junto a los años “1978-2026” y el mensaje “Descanse en paz”, mientras que De la Espriella también denunció amenazas en su contra por redes sociales.

Sin embargo, el presidente Petro, acusado de intervenir en la campaña pese a que legalmente no puede hacerlo, no se manifestó sobre estas amenazas como sí lo hizo en el caso de Cepeda.

Iván Cepeda, candidato colombiano, pide información sobre posible atentado

El candidato presidencial Iván Cepeda, del partido izquierdista colombiano Pacto Histórico, solicitará información detallada sobre un posible plan para atentar contra su vida, luego de que el presidente Gustavo Petro revelara este viernes que la CIA dispone de “datos reales” sobre esa amenaza.

“Voy a solicitar a las autoridades el informe en detalle sobre esta circunstancia, pero también quiero ser en esto supremamente claro y perentorio, bajo ninguna circunstancia voy a abandonar mi trabajo político, mucho menos la campaña electoral”, dijo Cepeda en un video publicado en sus redes sociales.

El candidato lidera la intención de voto de todas las encuestas para las elecciones del próximo 31 de mayo, seguido del abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático.

El también senador del Pacto Histórico indicó que durante la actual campaña electoral ha recibido informaciones sobre otros intentos para atentar contra su vida, pero hasta ahora no había hecho pública dicha información.

“No he hecho de eso ningún escándalo ni ningún ruido público, puesto que no quiero sembrar ni la alarma ni el pánico en la opinión pública”, manifestó.