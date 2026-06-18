Gobernador Alfonso Durazo crea mecanismo de cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual laboral

Con la finalidad de garantizar entornos laborales seguros y libres de violencia, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la ceremonia de Compromiso de Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, en el marco de la Comisión Permanente de Contralorías Estado-Municipios.

El mandatario estatal destacó que este compromiso tiene como propósito fortalecer las capacidades institucionales de los 72 titulares de los Órganos Internos de Control y contralorías municipales, mediante acciones de sensibilización, prevención y difusión de buenas prácticas para atender y erradicar conductas de hostigamiento y acoso sexual.

“Quiero subrayar con toda claridad que cero tolerancia significa cero excepciones, no importa el nivel jerárquico, el cargo o la responsabilidad que se ejerza. En mi gobierno la dignidad humana y los derechos están por encima de cualquier puesto o de cualquier jerarquía. Este documento es una declaración de principios que busca contribuir con mecanismos institucionales claros a una cultura de servicio público que erradique la normalización de todas las formas de violencia, especialmente de violencia hacia las mujeres”, subrayó.

Durante la jornada, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, María Dolores Del Río Sánchez, expuso las acciones impulsadas para fortalecer la prevención y seguridad de las mujeres, además de dar lectura al Pronunciamiento de Compromiso Institucional de Cero Tolerancia.

Destacó que se reformó la Ley de Responsabilidades, marco jurídico que regula la actuación de las y los servidores públicos del estado y de los municipios de Sonora, con el propósito de fortalecer mecanismos de prevención, sanción y protección frente a conductas de violencia.

“Convertir una política pública en una ley, tanto SALVA en la Ley de Seguridad Pública como estas reformas a la Ley de Responsabilidades, hace que se trascienda a las administraciones. No se imagina gobernador, quiero decir con todo el corazón y la emoción, no se imagina el legado que está dejando para las siguientes administraciones y para las mujeres en Sonora; la transformación en usted no es discurso, son hechos”, afirmó.

Como parte de esta estrategia integral, también se promovió la implementación y apropiación del Protocolo Zona SALVA como mecanismo complementario de protección y respuesta inmediata ante situaciones de violencia o riesgo, consolidando una política pública de atención con perspectiva de género.

En el evento estuvieron presentes Braulio Martínez Navarrete, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Alejandra López Noriega, diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora; Heriberto Aguilar Castillo, senador de la República; Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme; Karla Córdova González, presidenta municipal de Guaymas; Omar del Valle Colosio, diputado local; Amairany Peña Escalante, diputada local; así como Jaime Armando Zazueta Lastra, coordinador estatal de la Comisión Permanente de Contralorías Estado-Municipios.

La firma de este pronunciamiento reafirma el compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño de construir instituciones con respeto, integridad y cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres.