Balean a Adán Lozano, exvocalista de la Banda San Miguel: Habría intentado frustrar un robo

Adán Lozano, exvocalista de Banda San Miguel, se encuentra en estado grave tras recibir tres balazos en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El músico habría intentado frustrar un robo y fue herido con un arma de fuego en cara, brazo y abdomen.

Su pareja sentimental y familiares lo llevaron por sus propios medios a las instalaciones de la Cruz Verde Marcos Montero, en el municipio de Tlaquepaque, donde se le dieron los primeros auxilios. Posteriormente, el cantante fue hospitalizado en en la clínica privada Country 2000.

La Fiscalía General del Jalisco abrió una indagatoria por agresión directa; peritos forenses ya hicieron el levantamiento de indicios en la escena del crimen con el fin de identificar a los presuntos responsables, así como para determinar el origen de la agresión.

Adán Lozano se presenta en bailes locales. (Foto: Facebook Adán Lozano).

¿Qué pasó con Adán Lozano? Esto sabemos

De acuerdo con sus familiares, el pasado el pasado domingo 7 de junio Adán Lozano fue a casa de su suegra en la colonia El Refugio del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga, pues le informaron que varias personas ajenas estaban dentro, robando el inmueble.

Al llegar a la casa, el cantante habría forcejeado con sujetos de acento centroamericano, quienes le dispararon para después huir a bordo de una camioneta.

En otra versión, se afirma que riña fue afuera de la finca, donde los supuestos ladrones lo atacaron al llegar.

Lozano ya sobrevivió a un grave accidente, el cual sufrió hace unos años cuando iba camino a un balneario en Nayarit y su autobús se quedó sin frenos en las curvas, tuvo que chocar contra el cerro para evitar caer al voladero.

Adán Lozano ofrece conciertos a particulares. (Foto: Facebook Adán Lozano).

¿Quién es el cantante Adán Lozano?

Adán Lozano comenzó en la música gracias a su padre, con quien vivía en Estados Unidos y era fan de escuchar a Vicente Fernández; además, un familiar tocaba la guitarra y lo inspiró, explicó en una entrevista con el pódcast Kmorreando.

Tras mudarse a Guadalajara, a los 8 años Adán comenzó a cantar música ranchera en restaurantes. En esa etapa conoció a artistas como Gerardo Reyes, Pedro Llerena, Federico Villa y al mismo Vicente Fernández. Su padrino de charro fue ‘Charro’ Avitia y también recibió gran impulso de los Hermanos Diálogos.

Lozano estudió vocalización y comenzó a cantar banda sinaloense en lugar de mariachi. Primero se incorporó formalmente a Banda San Felipe y cuando tenía 16 años, fue contactado por ‘El Gallito’, miembro de la Banda San Miguel, quien lo invitó a un casting y se quedó.

Sus primeros éxitos grabados con la agrupación fueron ‘Libres’, ‘Déjame decirte’ y ‘Caricatura’. Con ellos vivió grandes experiencias: llenaron recintos e hicieron giras por Estados Unidos.

Esta primera etapa terminó cuando salió de la banda en malos términos. Adán reconoció en el pódcast que fue por un problema mayormente suyo y por su actitud rebelde.

Tras salir de la agrupación, se fue a Los Ángeles a trabajar en carpintería con su padre durante unos tres o cuatro años; sin embargo, la música seguía siendo su pasión y participó a escondidas en un concurso de canto organizado por Pepe Garza, donde quedó en segundo lugar. Esto le valió firmar un contrato para grabar un disco con don Pedro Rivera.

Cuando regresó a México, volvió a integrarse a la Banda San Miguel. Don Pedro Rivera le permitió grabar con ellos sin problemas de exclusividad. En esta segunda etapa la banda llegó a tener cuatro vocalistas, lo cual funcionaba muy bien en los bailes.

Lozano decidió salir por segunda vez de San Miguel impulsado por la inquietud de tener un proyecto propio, comenzando desde abajo; consiguió popularidad en solitario, con presentaciones privadas y giras.