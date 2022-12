‘Canelo’ Álvarez compra ruta de camiones donde vendía paletas; ‘Los choferes me recuerdan aún’

Una vez pasado el pleito en redes sociales con Lionel Messi y Sergio ‘Kun’ Agüero por defender a México y al jersey de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, Saúl ‘Canelo’ Álvarez continúa con su vida como empresario y le ha añadido un nuevo negocio: el transporte público.

‘Canelo’ Álvarez, que se recupera de una cirugía en la mano por una lesión, fue motivo de polémica hace unos días por amenazar a Messi en redes sociales y luego disculparse con él y con los argentinos por sus palabras en defensa de su país.

‘Canelo’ Álvarez adquiere línea de camiones

Saúl ‘Canelo’ Álvarez parece haber superado el enojo por el video de Messi con un jersey del Tricolor en los pies y ha anunciado la adquisición de una ruta de transporte público en su natal Jalisco. Pero no se trata de cualquier ruta, sino de la que tomaba el boxeador cuando era niño, lo cual explica su decisión.

“Es por un orgullo sentimental, de que vendía ahí [en los camiones de esa ruta] y por ahí me iba a entrenar. La compré y eso es para motivar a muchos”, contó en el programa La Saga.

La ruta de autobúses que compró ‘Canelo’ Álvarez es una de las más importantes del estado ya que pasa por los municipios de Chapala, El Salto y Tlajomulco. Prometió que sea una de las mejores del país.

“Hace poco fui a placticar con los choferes y la gente que trabaja ahí; para ellos verme es bueno. Había choferes que se acordaban de mí y yo de ellos. Recuerdan cuando me subía y todo eso y me da mucho gusto”, relató.

‘Canelo’: de vender paletas en camiones a tener varios negocios

La familia Álvarez Barragán es oriunda de Michoacán, sin embargo, en los años 90 se mudaron a Jalisco, donde nació Saúl ‘Canelo’ Álvarez y sus hermanos y donde iniciaron el negocio de los helados, paletas y aguas frías.

Como el dinero era poco y las bocas que alimentar eran muchas (ocho hijos), ‘Canelo’ Álvarez le ayudaba a sus padres a vender paletas de hielo en los camiones que tomaba hacia la escuela o el gimnasio donde entrenaba box.

“Me subía a los camiones a vender paletas. Me siento orgulloso de eso, me enseñó a trabajar, me enseñó a ser responsable y desde muy niño. Desde los cinco años le ayudo a mi papá; a los siete me empiezo a subir a los camiones a vender paletas y eso me hizo ser un hombre responsable y trabajador”, contó para DAZN.

Ahora, el púgil campeón mundial de peso supermediano es uno de los deportistas mejor pagados del mundo y ha invertido su riqueza en varios negocios. ‘Canelo’ Álvarez tiene gasolineras, tiendas de autoservicio, taquerías y su propia marca de bebidas alcóholicas VMC.