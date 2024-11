‘Chicharito’ Hernández recibe sanción de la FMF tras reclamo al árbitro en el partido Chivas vs. Atlas

'Chicharito' Hernández fue expulsado poco antes del final del partido Chivas vs. Atlas. (Foto: Mexsport/Captura Amazon Prime)

Chivas fue eliminado por Atlas en el partido del Play In el pasado 21 de noviembre, en un juego donde hubo expulsados, atajadones y golazos.

Tras la derrota del ‘Rebaño sagrado’, el Club Guadalajara se quedó sin ninguna posibilidad de avanzar a la Liguilla del Apertura 2024 de la Liga MX y quien tomó esa chance fue el Atlas gracias a un gol de último minuto desde el punto penal tras una falta de Antonio ‘Pollo’ Briseño que terminó en su expulsión, cuando todos esperaban los penaltis, justo como pasó en el juego de América vs. Tijuana.

Como reacción, Javier ‘Chicharito’ Hernández reclamó al árbitro por marcar el penalti y presuntamente reclamó al juez con la suficiente intensidad como para recibir una tarjeta roja.

El delantero fue expulsado en el Chivas vs. Atlas. (Foto: aptura Amazon Prime)

¿Cuál fue la sanción para ‘Chicharito’ Hernández?

A dos días de la derrota de Chivas, la Federación Mexicana de Futbol publicó un comunicado en su cuenta de X donde informó acerca de una sanción para el delantero de los rojiblancos.

“Se informa que se sanciona económicamente al jugador del Club Guadalajara, Javier Hernández Balcázar, toda vez que agredió al artículo 70, inciso c del reglamento de sanciones de la FMF, el cual establece que será sancionado aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y verás a los medios”, se lee en el documento.

Asimismo, advirtió al club sobre futuras penalizaciones, las cuales serán más severas, sin embargo, no se precisó la cantidad de dinero que debe pagar ‘Chicharito’ Hernández. Según Fox Sports, lo dicho por Hernández antes de recibir la roja fue: “Son unos malinchistas de mierda”.

Briseño cometió penalti y 'Chicharito' fue expulsado. (Foto: MExsport) (Mexsport)

La FMF también anunció el inicio de una investigación contra las Chivas por una supuesta falta de seguridad luego de las agresiones entre los aficionados en las tribunas y en las inmediaciones del Estadio Akron.

“La Comisión Disciplinaria informa que se abre un procedimiento de investigación contra el Club Guadalajara con relación al aparente incumplimiento en cuestión de seguridad, así como el comportamiento impropio de los grupos de animación y público en general”, informó la Federación Mexicana de Futbol acerca del partido del Play In de la Liga MX.

¿Qué dijo ‘Chicharito’ Hernández por la eliminación de Chivas ante Atlas?

‘Chicharito’ Hernández compartió un mensaje en su cuenta de Instagram donde habló acerca de la derrota de Chivas vs. Atlas en la recta final del Apertura 2024 de la Liga MX.

“No estuvimos a la altura de las exigencias y expectativas que este club tiene. Por más doloroso que sea, nos levantaremos, aprenderemos, mejoraremos y no dejaremos de insistir en lograr lo que todos los chivahermanos queremos. Gracias a los que apoyan siempre”, escribió el delantero del ‘Rebaño sagrado’.