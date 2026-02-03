México, Brasil y Chile postularán a Michelle Bachelet para dirigir la ONU

Gabriel Boric, presidente de Chile, resaltó que es un orgullo para la región presentar la candidatura de Michelle Bachelet . [Fotografía. Shutterstock]

México, Chile y Brasil postularán a la expresidenta chilena Michelle Bachelet, para dirigir la Secretaría General Organización de las Naciones Unidas (ONU), informaron en comunicado conjunto.

Los tres gobiernos resaltaron que la exmandataria ya ha ocupado cargos de alto nivel en el sistema multilateral como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres.

La petición se formalizó ayer. “Esta candidatura refleja la voluntad compartida de nuestros países de contribuir activamente al fortalecimiento del sistema multilateral y de promover un liderazgo capaz de responder a los desafíos actuales.

“La amplia experiencia de la expresidenta Bachelet en la conducción de procesos políticos complejos, su reconocida capacidad para facilitar el diálogo y su compromiso con los valores fundamentales de las Naciones Unidas constituyen un aporte sustantivo para avanzar hacia una organización más eficaz, representativa y orientada al bienestar de las personas”.

Los países coincidieron en que es una oportunidad para que se dé pleno cumplimiento a los principios de la ONU, sobre todo considerando la complejidad internacional.

“La Organización de las Naciones Unidas sigue siendo el principal espacio para el diálogo y la construcción de soluciones colectivas en materia de paz y seguridad internacional, el desarrollo sostenible, la promoción y protección de los derechos humanos y la acción para revertir el cambio climático”.

Gabriel Boric, presidente de Chile, resaltó que es un orgullo para la región.

“La expresidenta Michelle Bachelet encarna fielmente los valores de la ONU, y esta candidatura expresa una esperanza compartida: que América Latina y El Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo”, escribió en su cuenta de X.

Luiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil, resaltó el espíritu pionero de Bachelet en diversas áreas.

“Su experiencia, liderazgo y compromiso con el multilateralismo la capacitan para dirigir la ONU en un contexto internacional marcado por el conflicto, la desigualdad y los retrocesos democráticos”.

No obstante, la apuesta de los tres países al parecer generó inconformidad en Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

“Cuando esta señora fue presidenta de Chile, llegó a El Salvador en 2015 (el año en que nos convertimos en el país más peligroso del mundo) y se deshizo en elogios para el gobierno de ese entonces.Ahora critica a El Salvador, cuando somos el país más seguro del Hemisferio Occidental”.