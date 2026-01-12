Hasta a la Marina le roban: Denuncian hurto de 22 toneladas de mango

El robo a la Secretaría de Marina habría ocurrido durante los trabajos de construcción del Tren Interoceánico.

La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno reportó que a la Secretaría de Marina ‘le faltan’ al menos 22 toneladas de mango en Chiapas, por lo que cuestionó a la Semar por el uso de recursos naturales que le fueron adjudicados durante la construcción del Tren Interoceánico.

La Marina estaba encargada de cuidar la puerta del Polo de Desarrollo Tapachula II cuando una mujer identificada como Brenda Meza, supuesta servidora pública del Bienestar, dijo que tenía permiso para ingresar por unas cajas de mango, en mayo.

“Se sustrajeron 1000 rejas de mango, de aproximadamente 22 kilos cada una, quedando un remanente de 1, 060 kilogramos de mango de tercera, el cual fue vendido y es coincidente con el monto registrado que generó lo reportado durante la ejecución de la auditoría”, dice el documento Captación de Ingresos por ventas de bienes del corredor interoceánico del Istmo.

El mango se vendió a 6.5 pesos por kilo, por lo que la pérdida reportada es de 143 mil pesos y, según la auditoría, representa un presunto daño patrimonial a la institución.

Tras darse a conocer el robo, la Secretaría Anticorrupción señaló a la Marina por un “inadecuado control para la captación de ingresos propios”, según el documento que difundió El Universal.

¿Qué sabemos sobre los señalamientos contra construcción del Tren Interoceánico?

Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico se presentó una denuncia de las víctimas frente a la Fiscalía General de la República (FGR) contra las constructoras responsables del transporte.

“La denuncia no tiene que ver con que estén inconformes, simplemente es hacer valer el ejercicio de su derecho para participar en la investigación, conocer el desarrollo del dictamen”, refirió el abogado.

El defensor explicó que el documento penal señala a tres empresas: COMSA Infraestructura, Grupo constructor Diamante y Daniferrotools, por la adquisición y compra venta de elementos necesarios para la construcción del tren.

El accidente del 28 de diciembre, ocasionó que el Tren Interoceánico saliera de las vías correspondientes a la Línea Z y dejó 14 personas fallecidas.

