Dan largas al tema del Interoceánico

Aunque en la gaceta parlamentaria se perfilaba debatir sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico ayer, el orden del día de la Comisión Permanente del Congreso se decidió por mayoría, y así el oficialismo bateó el tema para limitarse a polemizar “única y exclusivamente” el caso de Venezuela, afirmó Kenia López, presidenta de la Mesa Directiva. Sin embargo, el PRI alcanzó a solicitar la comparecencia de Raymundo Morales, secretario de Marina, y de Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

Sin prisas y sin miedo

Que no es miedo, sino “sólo cuidado” la postergación de la entrada al país de fuerzas estadounidenses para adiestramiento, afirmó Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena en el Senado, al concluir la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El legislador comentó que la Comisión de Marina puede sesionar en cualquier momento para determinar el tema, pero no hay prisa, pues las actividades están programadas hasta abril. Hacer tiempo, le llaman algunos.

El INE, a las carreras

Quienes regresaron de vacaciones con muchos pendientes son los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que ayer miércoles reanudaron los trabajos para consensuar la propuesta de reforma electoral que presentarán el 12 de enero a la comisión que encabeza Pablo Gómez. Aunque se espera que la propuesta sea guardada en un cajón, el instrumento marcaría la pauta para la enmienda que se perfila a transformar el sistema electoral mexicano.

Indagan a alcaldesa por costoso collar

Cuando no es un escándalo por el derroche de recursos por mandar hacer 100 retratos, es una denuncia ante la Fiscalía del estado de Guerrero por no comprobar el destino de 898 millones de pesos. El caso es que Abelina López, la presidenta municipal de Acapulco, ahora tiene una investigación abierta por parte de la Fiscalía Anticorrupción estatal por el presunto delito de cohecho, derivado de la posesión y exhibición pública de un collar de alto valor económico que ronda los 227 mil pesos, cuya procedencia será el motivo de esta indagatoria.

Ven al narco como empleador

Y hablando de morenistas, resulta que la coordinadora de Comunicación Social en el Congreso de la CDMX, Adriana Marín, no aguantó más y soltó en un video que circula en redes sociales de un debate entre jóvenes que “el narco es uno de los principales empleadores a nivel nacional”. Y hasta cifras dio. De inmediato Morena fijó su postura tratando de enmendar: “El narcotráfico es un fenómeno criminal que se combate con la ley, inteligencia y política social”. ¿Será por eso que se les trataba con abrazos en el sexenio pasado?

Justicia a mujeres indígenas

La presidenta Claudia Sheinbaum develó ayer, en la avenida Paseo de la Reforma, seis esculturas de mujeres indígenas. De acuerdo con la mandataria, representa “un acto de justicia histórica” para las mujeres originarias. Sin embargo, lo que llamó la atención es que, en el acto, un grupo de mujeres de la alcaldía Milpa Alta demandó a la morenista diálogo ante el proyecto del Cablebús en esa demarcación y exigió respeto a sus derechos agrarios, indígenas y de género. Vaya paradoja.

Recoger basura, ¿una campaña anticipada?

En su intento por despertar simpatías, y en una evidente campaña anticipada, el vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, se puso a recoger basura en un parque de la alcaldía Cuauhtémoc. Aunque reconoció que limpiar parques no corresponde a su labor como legislador, el vocero morenista no pierde la fe en obtener la candidatura para la demarcación, que desde 2021 se ha negado a permitir el regreso de Morena al poder.