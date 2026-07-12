Fallece Hamad bin Khalifa Al Thani, jeque que derrocó a su padre y consiguió el Mundial 2022 para Qatar

El emir Hamad bin Khalifa Al Thani cedió el poder de Qatar voluntariamente a su hijo en 2013.

Hamad bin Khalifa Al Thani, el exemir que lideró la candidatura de Qatar para el Mundial 2022, murió este domingo 12 de julio a los 74 años, según informó en un comunicado el Amiri Diwan, el órgano soberano del país.

“Que Dios lo recompense abundantemente por las grandes y perdurables obras que realizó por su nación y el mundo árabe e islámico, y que nos conceda a todos paciencia y consuelo”, añadió el Amiri Diwan sin especificar las causas de su muerte.

Hamad bin Khalifa fue emir de Qatar desde 1995 y ejercía ese cargo hasta que abdicó voluntariamente en 2013 para dejar paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, quien asumió el poder desde entonces.

El emir fallecido accedió al poder tras un sangriento golpe de Estado en el que derrocó a su padre, Khalifa bin Hamad Al Thani, aprovechando un viaje oficial de este a Europa.

Así fue como Hamad bin Khalifa Al Thani transformó Qatar en una potencia energética

En ese tiempo, Qatar pasó de enviar su primer cargamento de gas natural licuado en 1996 a convertirse en el mayor exportador mundial de GNL. Hamad supo aprovechar esta riqueza para lograr influencia global y una prosperidad sin precedentes para sus ciudadanos.

Durante el mandato de Hamad bin Khalifa Al Thani, la economía de Qatar creció más de veinte veces, alcanzando los 199 mil millones de dólares en 2013, según datos del Banco Mundial.

Con la llegada de los ingresos procedentes de las exportaciones de gas, Hamad comenzó a destinar parte de los beneficios a la inversión y creó la Autoridad de Inversiones de Qatar en 2005. Bajo la supervisión de su asesor cercano, el jeque Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, el fondo invirtió tanto en Qatar como en el extranjero, especialmente en sectores ajenos a la industria de los hidrocarburos.

El fondo aprovechó la inestabilidad del mercado derivada de la crisis financiera mundial para adquirir participaciones en algunas de las mayores empresas del mundo, como el banco británico Barclays y Volkswagen. En 2010, el fondo compró los emblemáticos grandes almacenes Harrods en Londres.

Dentro de las fronteras de Qatar, los proyectos de construcción aprobados por Hamad bin Khalifa Al Thani contribuyeron a transformar su capital, Doha, de una pequeña ciudad a un deslumbrante centro cosmopolita, aunque de menor tamaño que la cercana Dubái.

Hamad y su esposa, la jequesa Moza bint Nasser Al Misnad, invitaron a universidades estadounidenses como Georgetown, Texas A&M y Carnegie Mellon a establecer campus en el emirato. En 2010, Qatar se convirtió en el primer país de Oriente Medio en obtener el derecho a organizar el Mundial 2022, en parte gracias a los esfuerzos de Hamad bin Khalifa Al Thani.